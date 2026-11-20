El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a candidatos socialistas por la provincia de Lugo a las Cortes Generales - PSDEG

LUGO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este jueves en Lugo la memoria democrática como una herramienta de reparación y defensa de los derechos y ha advertido de los riesgos de un posible retroceso si el Partido Popular y Vox llegan al Gobierno.

"La memoria democrática es algo que sana, que cura, no algo que divide, como creen ellos", ha afirmado durante el acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la dictadura franquista 'Lugo, Memoria, Justicia y Dignidad', celebrado en la plaza Nemesio Cabreros, junto a O Vello Cárcere, la antigua prisión de Lugo reconvertida en Casa de la Cultura y distinguida como Lugar de Memoria Histórica. En el acto ha estado acompañado por los candidatos del PSOE a las elecciones generales Patricia Otero, Jorge Bustos y César Mogo.

Durante el homenaje, los asistentes han depositado un ramo con trece rosas rojas en recuerdo de las trece mujeres fusiladas en Madrid en 1939 en el interior del edificio, al finalizar un acto en el que Besteiro ha recordado especialmente a Julia Conesa, una de ellas, y sus palabras: "Que no se borre de la historia mi nombre".

El dirigente socialista ha criticado que, 51 años después, partidos como el PP y Vox mantengan, a su juicio, "una prisa totalmente loca, por olvidar el pasado". En este sentido, ha alertado de que ambas formaciones amenazan con derogar la Ley de Memoria Democrática si llegan al Gobierno, concretamente "en el primer Consejo de Ministros".

Frente a esta posición, Besteiro ha defendido la importancia de mantener y difundir los espacios de memoria democrática, como O Vello Cárcere, para informar, recordar y reparar a las víctimas y sus familias. "Esa memoria absolutamente reparadora, que sana, no solamente a los que estuvieron aquí, a sus familiares y descendientes, sino que marca una forma de entender la política", ha señalado.

El secretario xeral del PSdeG ha insistido también en que el recuerdo de las víctimas debe servir para avanzar "sin rencor, sin ningún tipo de división", pero con la convicción de que lo ocurrido durante la dictadura "no debe volver a acontecer". Por ello, ha asegurado que los socialistas están dispuestos a luchar "por tierra, mar y aire para evitar cualquier retroceso democrático".

Besteiro ha vinculado también la defensa de la memoria histórica con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que ha calificado de históricas y decisivas. "La democracia nunca va a ser derogada, pero hay que luchar por ella", ha afirmado, antes de hacer un llamamiento a la participación masiva en las urnas.

"Lo que nos jugamos el 29 de noviembre también es eso: seguir avanzando en los derechos o retroceder y recortarlos", ha advertido, mostrando su confianza en una nueva victoria del PSOE: "Estoy convencido y seguro de que vamos a seguir gobernando, porque el Partido Socialista va a ganar las elecciones", ha dicho.

RECONOCIMIENTO DE MIGUEL FERNÁNDEZ Y JORGE BUSTOS

El candidato socialista a la Alcaldía de Lugo y exalcalde, Miguel Fernández, ha explicado que la elección del entorno de O Vello Cárcere para celebrar el acto no ha sido casual, sino que responde al simbolismo que representa este edificio.

Fernández ha repasado el camino recorrido desde la recuperación de un inmueble "emblemático y de alto valor histórico-artístico" hasta su transformación de "un lugar de odio, rencor y represión en un espacio abierto de cultura, democracia y libertad".

También ha recordado el expediente iniciado con el Gobierno del Estado para convertirlo en uno de los grandes lugares de memoria democrática de Galicia durante la gestión socialista de la ciudad. "Es un espacio para recordar a los represaliados, a todos aquellos que dieron incluso su vida por las libertades, por sus ideales y muchas veces solamente por pensar diferente", ha subrayado.

Por su parte, Jorge Bustos, concejal en Lugo y número dos de la candidatura socialista al Congreso por la provincia, también ha querido intervenir ante lo que ha calificado como "los muros que representan la historia viva de nuestra ciudad". Sobre el arquitecto Nemesio Cobreros, que proyectó el edificio en 1878, ha señalado que "nunca se imaginó que su cárcel acabaría siendo un lugar de represión política para miles de personas a las que se les negó su libertad dentro de estas cuatro paredes".

Bustos se ha dirigido también a las víctimas de aquella represión para recordarles que, "a día de hoy, gracias a la rehabilitación impulsada por un Gobierno socialista, O Vello Cárcere es un lugar de libertad de expresión, un lugar de arte, de cultura, un lugar para que todos y todas se sientan representados".

Para el candidato socialista, el reconocimiento de O Vello Cárcere como lugar de memoria democrática "es un acto de justicia para que nadie borre lo que aquí ocurrió. No es un simple acto administrativo". Bustos ha concluido con una reflexión que resume el sentido del homenaje: "Siempre se dice que el pueblo que conoce su historia puede ser un pueblo muchísimo más libre".