Besteiro repite que cree en Zapatero y critica que el PP mande a un "recadero" en Galicia pedir elecciones anticipadas

El secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (centro), durante su visita a la feria Navalia 2026 en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha insistido este jueves en reivindicar la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, insistiendo en que cree en el expresidente socialista, y ha criticado el uso que el PP está haciendo de esta situación "para sacar ventaja política", mandando a un "recadero" en Galicia que pida elecciones anticipadas.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de visitar la feria Navalia en Vigo, y ha aludido al "enorme nerviosismo" del PP, al que critica por utilizar la imputación de Zapatero. "No deben tener las cuentas claras", ha vuelto a remarcar.

Con respecto a la imputación del expresidente, Besteiro ha señalado que ese proceso está en un momento inicial y ha apelado a "dejar trabajar a la justicia" y "confiar en la presunción de inocencia". "Aquí en Galicia, yo personalmente, también puedo hablar de eso un rato largo", ha afirmado, en relación a su implicación en varias causas judiciales de las que fue finalmente exonerado, pero que le llevaron en su momento a dimitir como secretario xeral del PSdeG.

En cualquier caso, ha proclamado que defiende "claramente" a Zapatero. "Creo a Zapatero y en Zapatero", ha incidido, y ha reinvidicado el legado y las iniciativas sociales del gobierno del expresidente.

"RECADERO"

"Otros están más nerviosos porque ven que, efectivamente, las cuentas no les salen. Incluso ayer se mandó un recadero para pedir elecciones anticipadas", ha añadido, en alusión a las palabras de Diego Calvo que, en la mañana de este miércoles, convocó a los medios para denunciar la situación "muy dura" que supone esa imputación y reclamar elecciones anticipadas.

De hecho, durante la sesión plenaria, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se refirió a la situación procesal del exmandatario socialista, y la aprovechó para atacar tanto al PSdeG (poniendo el foco en la ausencia de Besteiro en el Parlamento este miércoles) como al BNG.

Gómez Besteiro ha afeado la posición "absolutamente vergonzosa" del PP en esta cuestión y ha reiterado las críticas por utilizar "una situación que no tiene nada que ver" para reclamar un anticipo electoral. "Es un error por parte del PP, están demostrando que están profundamente nerviosos ante lo que pensaban que iba a ser una ventaja. Yo estoy confiando en que no vaya a ser así", ha afirmado.

AUSENCIA DEL PARLAMENTO

Por otra parte, el líder de los socialistas gallegos también se ha referido a su ausencia en el pleno del Parlamento este miércoles, y ha repetido lo que ya trasladó en las últimas horas mediante unas declaraciones remitidas a los medios: "Hay algunas fuerzas políticas que me quieren quieto y callado".

Así, Gómez Besteiro ha recordado que el PSdeG no tiene la oportunidad de hacer pregunta al presidente de la Xunta en todos los plenos (este miércoles, por cuota, le correspondió a Democracia Ourensana), por un acuerdo en el que "están tanto el PP como el BNG".

Además, ha defendido que, durante la sesión plenaria, él estuvo en Lugo y Ourense, estrenando el nuevo horario del Alvia Lugo-Madrid y "reivindicando algo muy importante para la Galicia interior", como son las conexiones ferroviarias.

"A eso se tiene que aplicar Alfonso Rueda, a mejorar el bienestar de los ciudadanos y no estar preocupado por la agenda del PSdeG, porque ese camino está absolutamente vedado. No nos van a controlar ni me van a mantener quieto ni callado", ha sentenciado.

VISITA A NAVALIA

El secretario xeral del PSdeG ha realizado estas manifestaciones antes de visitar la feria Navalia en Vigo, donde ha puesto en valor el "prestigio" y la consolidación de esta cita del sector. Asimismo, ha señalado que Navalia refleja la fortaleza de una industria que ha podido dejar atrás "etapas anteriores de crisis".

En ese sentido, ha subrayado el compromiso del Gobierno central socialista con el naval, con medidas como las ayudas del PERTE del naval para digitalización y mejoras medioambientales en astilleros y empresas auxiliares.

Según ha destacado, el Ejecutivo reafirma su "apuesta" por unos astilleros competitivos, fuertemente tecnológicos, donde la aportación del conocimiento es fundamental y con gran proyección hacia el exterior. Al respecto, ha destacado que los socialistas gallegos también comparten esa apuesta, que pasa por una "apertura de Galicia al mundo" y por potenciar el desarrollo económico a partir de un sector estratégico, con una perspectiva de futuro "optimista".