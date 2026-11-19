El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado este jueves su pesar por el fallecimiento del escritor y pensador nacionalista Xosé Luís Méndez Ferrín, a quien ha recordado como una "potencia cultural" de la literatura gallega.

En declaraciones a los medios este jueves, ha trasladado su apoyo a la familia y amigos del intelectual afincado en Vigo, haciendo referencia a la pérdida irreemplazable que supone para la cultura gallega.

Besteiro se ha pronunciado de este modo en el primer acto electoral del día, un reparto de propaganda en la feria de Salgueiriños, en Santiago, junto a los candidatos al Congreso y al Senado, Ana Alvite y Sindo Guinarte, y cargos públicos y orgánicos del partido.