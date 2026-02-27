Besteiro ve un paralelismo en la gestión "oscurantista" de la ampliación del puerto de Baiona y el proyecto de Altri

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en Baiona (Pontevedra) - PSDEG

PONTEVEDRA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado este jueves el "paralelismo" en la gestión "oscurantista" y la "absoluta falta de explicaciones" del PP con el relleno del puerto de Baiona y el "acuerdo secreto" de Altri con la Xunta para Palas de Rei.

Así lo ha trasladado este viernes en un acto en Baiona, donde ha acusado al PP de gobernar sin contar con los vecinos y vecinas ni dar explicaciones claras.

El responsable socialista ha mantenido un encuentro con el movimiento vecinal que se opone a la ampliación del puerto deportivo del pueblo con el que denuncian que pretenden "cambiar para siempre" la línea de costa de Baiona "sin ofrecer explicaciones".

Besteiro ha sostenido que esta actuación tiene un procedimiento judicial abierto por las denuncias del movimiento vecinal y que el Gobierno gallego se negó a remitir la documentación que le requirió Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por segunda vez consecutiva.

El también portavoz parlamentario del PSdeG ha señalado que los socialistas llevarán a la Cámara gallega esta "causa justa" para exigir que las obras "no avancen sin protección ni preservación medioambiental" en una actuación en defensa de los vecinos y vecinas que "no desean la obra ni el modelo turístico que les está imponiendo".

Los socialistas gallegos exigirán al Gobierno gallego que explique en el Parlamento los criterios del relleno y que entreguen la documentación que le requiere la justicia.

El responsable socialista ha mantenido un encuentro con la Plataforma de vecinos Salvemos Santa Marta --actualmente Movemento Veciñal MoVe Baiona-- donde ha advertido del paralelismo en la gestión de este relleno de 4.200 metros cuadrados con el "oscurantismo2 con el que gestionó el proyecto para Palas de Rei.

Besteiro ha exigido este viernes de nuevo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que de carpetazo definitivo al proyecto de la pastera que Galicia "ni quiere ni necesita".

Además, ha aludido a la decisión del TSXG que estima el recurso de Adega sobre la decisión de la Xunta de reducir la protección de una zona incluida en Red Natura en Palas de Rei para permitir la instalación de la celulosa, que "deja bien claro que el Gobierno gallego no puede quitar protección ambiental sin explicaciones claras". También ha apuntando en el encuentro que el tribunal le afea a al Xunta que haya debilitado la protección ambiental en la zona afectada para "allanarle el camino a Altri".

Ha recordado la exigencia pública al titular de la Xunta para que le de "carpetazo definitivo" a este proyecto, y ha advertido que mucho se teme que "este empeño por seguir para adelante tenga que ver con el memorando --entre la empresa y el Gobierno gallego-- cuyo contenido se niega a hacer público".

ARRIBADA

Así lo ha dicho antes de visitar junto con el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Gómez Prado, la parlamentaria Elena Espinosa y concejales socialistas en Baiona el casco histórico y los puestos de la Festa da Arribada de Baiona, que se celebra el primer fin de semana de marzo para conmemorar la llegada de la carabela La Pinta después del primer viaje de Colón a América.

Besteiro ha destacado que la fiesta supone "una cita obligada para los vecinos de Baiona y para todos los gallegos y gallegas que visitan el pueblo estos días". Según ha apuntado, "forma parte de la identidad de Galicia y de la historia común de todos los españoles" y supone un impacto económico "evidente" en la hostelería y el comercio local.