El BNG acusa al PP de estar "al lado de los especuladores" en vivienda con anuncios de Feijóo sin "credibilidad"

El diputado del BNG Néstor Rego - Jesús Hellín - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha acusado al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de estar "al lado de los especuladores" en materia de vivienda y ha asegurado que sus anuncios carecen de "credibilidad" tras un balance de "prácticamente cero" durante su mandato en Galicia.

Mientras, cuestionado sobre un posible adelanto electoral, ha asegurado que el BNG está preparado y ha apelado al "trabajo" hecho en el Congreso, convencido de que será "refrendado con una mayor representación".

A su vez, en declaraciones a los medios momentos, con motivo de su participación en una manifestación en apoyo a Palestina en Santiago de Compostela, Rego ha destacado la importancia de las movilizaciones celebradas en el conjunto del Estado, y particularmente en Galicia, para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

"Fueron movilizaciones masivas que lo que hacen es dejar en evidencia que hay una preocupación social que necesita solución", ha subrayado. "Aún hay tiempo de poner en marcha medidas eficaces", ha dicho con alusión tanto en el control del precio de los alquileres e hipotecas como el impulso de la construcción de vivienda pública, así como la puesta en el mercado viviendas actualmente vacías.

Al hilo de ello, ha apuntado a empezar por las viviendas que tiene la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ya que, ha aseverado, podrían colocarse a disposición de la gente que lo necesita. "Van a intentar especular con ellas, esto es absolutamente inaceptable", ha afeado.

CRITICAS AL PP

Por otra parte, Rego ha denunciado "incoherencias" del Gobierno de PSOE y Sumar, pero también la política "absolutamente inaceptable" del PP, que se "pone al lado de los especuladores votando en contra de los dos decretos" de vivienda.

"Cuando -- el PP -- tiene las competencias como en el caso de Galicia no hace absolutamente nada por resolver el problema de la vivienda", ha afirmado.

En este contexto, el diputado del BNG en el Congreso ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la construcción de vivienda, asegurando que "no tiene ninguna credibilidad" dado que el balance de vivienda pública durante el mandato del popular en Galicia fue de "prácticamente cero".

BNG, PREPARADO PARA LAS ELECCIONES

Preguntado por los medios de comunicación acerca de un posible adelanto electoral, Néstor Rego ha indicado que no corresponde al BNG decidir sobre la celebración de elecciones, ya que es "facultad de Pedro Sánchez".

En cualquier caso, ha asegurado que la formación está preparada ante cualquier "eventualidad" y ha reivindicado el "buen trabajo" realizado por la misma durante el último año en el Congreso, defendiendo, ha expuesto, los intereses de Galicia, políticas sociales transformadoras y mejoras para la vida y bienestar de los gallegos.

"Tenemos la absoluta convicción de que en el momento en que se convoquen elecciones, el trabajo del BNG va a ser refrendado con mayor representación". "Por lo tanto, dentro de dos meses o dentro de seis, el BNG va a tener un magnífico resultado", ha concluido.