El BNG confirma su apoyo a la investidura de Carmela López como presidenta de la Diputación de Lugo

LUGO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha manifestado su disposición a dar continuidad en el gobierno de la Diputación de Lugo tras la reunión mantenida esta tarde de lunes con el grupo socialista. De este modo, apoyará "la mayoría de izquierdas surgida de las elecciones municipales de 2023" dando su voto a la candidatura de Carmela López Moreno en el pleno que se celebrará este miércoles, 14 de enero, a las 12,00 horas.

En la reunión de esta tarde entre ambas formaciones se han concretado las conversaciones desarrolladas en los últimos días, tras las que el BNG ha confirmado, además de su apoyo a la investidura, "su voluntad de mantener el actual marco de colaboración en el gobierno provincial".

Los diputados nacionalistas han valorado positivamente la gestión de los ejecutivos de coalición durante los últimos seis años y medio, un período en el que, según han destacado, se consolidó el Plan Diputación, se amplió la red pública de Centros de Atención a Personas Mayores, se reforzó el respaldo a los sectores productivos y al tejido asociativo y se avanzó en la mejora de espacios públicos, bienes patrimoniales e instalaciones de titularidad provincial.

Asimismo, han subrayado la necesidad de devolver la "normalidad institucional" a la Diputación y de seguir profundizando en su modernización, así como en el fortalecimiento de la colaboración con los ayuntamientos y con el tejido productivo, social, cultural y deportivo de la provincia.

En este contexto, ambas formaciones han acordado incrementar en medio millón de euros los fondos del Plan Diputación de cara a 2027, con el objetivo de reforzar este instrumento de apoyo económico a los municipios lucenses.

Desde el BNG han insistido también en la importancia de preservar la institución provincial frente a la estrategia del Partido Popular, al que acusan de "utilizar una denuncia por acoso sexual como arma política contra la formación nacionalista y como pretexto para intentar acceder a un gobierno que, según han señalado, no logró en las urnas en las pasadas elecciones municipales".