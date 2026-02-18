El BNG crítica los "retrocesos" del mandato de Rueda, con un PP "absolutamente entregado a un puñado de empresas"

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha criticado los "retrocesos" en los servicios públicos durante los primeros dos años del presente mandato de Alfonso Rueda al frente de la Xunta, con un PP "absolutamente entregado a los intereses de un puñado de empresas, vendiendo a precio de saldo recursos y la riqueza de este país".

"Altri es un ejemplo paradigmático de como trabaja el PP", ha afirmado al ser preguntada tras la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento por el balance que el BNG hace de los dos primeros años de legislatura en el día en el que se cumplen dos años de las últimas elecciones autonómicas.

Rodil ha denunciado estos "retrocesos" al asegurar que cuando uno va al centro de salud, "a nadie se le escapa que, en una parte importante de casos, o no tienes médico o no tienes pediatra y tardan más de 15 días en darte una cita", ha profundizado.

Frente a eso, ha añadido, el BNG ha demostrado en este tiempo que "es la alternativa de gobierno, una posición que se consolida gracias a una oposición firme, contundente, rigurosa y constructiva" a través de propuestas alternativas "para atender a los problemas reales de la gente, para poner la inmensa riqueza" de Galicia "al servicio de los intereses y del desarrollo del país".