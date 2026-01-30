El BNG cuestiona el "desastre" de audiencias de la CSAG y la directora xeral defiende los datos: "Son extraordinarios"

Comisión permanente de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) en el Parlamento de Galicia. - COMISIÓN CSAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Olalla Rodil ha cuestionado el "desastre de audiencias" de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) -- antigua CRTVG--, con el foco en los datos de los informativos, mientras que la directora xeral del ente público, Concepción Pombo, ha defendido que los datos son "objetivamente extraordinarios".

En una pregunta en la Comisión de control de la corporación en el Parlamento, la diputada nacionalista ha lamentado que la CSAG cerró 2025 "con una cuota de pantalla del 8,4%", una cifra con la que, "tocan fondo otra vez respecto al año anterior" y con "una caída generalizada en todos los días de la semana".

En este punto, ha hecho hincapié en que ahora "ya no aguanta ni el Telexornal", donde los gallegos, ha apuntado, "mostraban ansia de saber qué ocurre allí donde viven".

Con todo, Rodil ha reconocido que hay una caída generalizada de las audiencias, puesto que "se consume información y entretenimiento de formas distintas", pero ha insistido en que "viendo los movimientos en otras televisiones públicas" las audiencias de la TVG "no pueden categorizarse de otra manera que como un desastre".

"Igual lo que falta es una conexión con la realidad que viven los gallegos. Cada vez es más difícil disociar la parrilla y la selección de temas del argumentario del PP y eso lo que hace es alejar más a los gallegos de sus medios de comunicación y de sus servicios informativos, que históricamente fueron los preferidos porque son los que hablan de nuestra realidad más próxima", ha reflexionado.

Por todo ello, ha cuestionado a la directora de la CSAG "qué va hacer para levantar esta situación" y qué estrategia seguirán "para conseguir conectar más con la audiencia".

También ha pedido un "análisis más sesudo" y una "reflexión autocrítica" más allá de decir que "la culpa es de Kantar Media, de TVE o de Pedro Sánchez".

DATOS "OBJETIVAMENTE EXTRAORDINARIOS"

En su respuesta, la responsable de la Corporación de Servizos Audivisuais de Galicia ha explicado que la entidad cuenta con datos de audiencia proporcionados por fuentes distintas: Kantar, EGM y visitas a los productos digitales.

Así, ha pasado a detallar que la TVG fue "el canal autonómico más visto de España, según el EGM", además de que para Kantar Media "fue el cuarto canal autonómico más visto de España de los 12 existentes y la segunda más vista entre las que emplean la lengua propia".

En el ámbito digital, Pombo ha reivindicado que los canales de la corporación alcanzaron "los mejores registros de su historia, 1.300 millones de impresiones y 1.000 millones de reproducciones de vídeo en la plataforma agalega.gal". "Esto es crecer en llegada, no disminuir. Tenemos unos datos objetivamente extraordinarios", ha celebrado.

Sin embargo, la responsable de la televisión pública ha subrayado que "celebrar estos resultados no significa ignorar que hay mucho margen de mejora" y ha recordado que a finales de octubre realizaron cambios en el prime time y ahora "lideran con solvencia muchos días".

Asimismo, ha pedido mejorar los sistemas de medición para poder analizar la parrilla "con certezas" y tener "la seguridad de que se programa para lo que la gente pide". "Nosotros solo podemos exigir, vigilar y penalizar si es necesaria", ha señalado antes de explicar que en varias ocasiones exigieron penalizaciones a Kantar Media "por pérdida de eficiencia y por mermas muestrales".

"La gallega crece, insistan ustedes en subrayar el dato rojo de entre la multitud de datos en verde. Va a seguir habiendo datos para hacernos pequeños y campañas de difamación, lo damos por descontado, pero seguiremos haciendo radio, televisión y digital y apostando por empresas gallegas del audiovisual para llegar al mayor número de gallegos", ha aseverado.

PRIVATIZACIÓN PROGRAMAS RADIO

Por otro lado, la diputada del BNG Mercedes Queixas ha trasladado una denuncia del comité de empresa que señala que "el magazine del fin de semana de la Radio Galega se hará por una productora en un estudio que se está montando en Ordes", una afirmación sobre la que Concepción Pombo ha señalado que la Corporación "no esta para dar valor a rumores".

Así, Mercedes Queixas ha pedido "diálogo" con los trabajadores y ha instado a la directora xeral a que "se comprometa a que no va a continuar el proceso de privatización", ya que, tal y como ha apuntado, "hay precedentes" -- haciendo referencia al programa de la Radio Galega 'A Penaltis'-- y hay "más que razones para que los trabajadores tengan miedo".

A continuación, Pombo ha lamentado que el "argumentario de la continua privatización cabalga sobre contradicciones permanentes" y ha acusado a los nacionalistas de reclamar "más producción propia y, al mismo tiempo, que se haga más inversión en el audiovisual gallego".

"Ojo con la manera en que reclaman producción propia porque ustedes pusieron trabas a la estabilidad laboral cuando se trató de consolidar empleo; y ojo también con la manera curiosa con la que defienden a las empresas del sector porque ustedes impulsaron y apoyaron protestas y boicots contra producciones de las firmas del audiovisual gallego", ha advertido.

En esta misma línea, ha reivindicado que el presupuesto de la CSAG "no es solo" para la corporación, sino que es dinero público que "tiene que revertir en el empleo interno, digno y seguro, pero también en el empleo del resto del sector".

"Y le digo más, todos deberíamos querer que el empleo de ese sector fuese igual de estable que el nuestro y tan razonablemente bien remunerado como el que tenemos nosotros. Ese debería ser el deseo de todos, también de su grupo y no apoyar manifestaciones contra ellos o para quitarles el pan de la boca", ha asegurado.

INFORMACIONES ECONOMÍA

En esta misma comisión, la diputada del PSdeG Silvia Longueira ha preguntado a la directora xeral por una información de la TVG el pasado mes de octubre por la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en la inauguración de la Asamblea Nacional de Técnicos de Hacienda en A Coruña.

Según ha relatado la parlamentaria socialista, el equipo de la televisión que fue a grabar esta previsión fue avisado para salir a hacer un reportaje de una liga de Tute que se estaba jugando en la Sagrada Familia y la noticia de la representante del Gobierno central no se llegó a emitir.

A este respecto, Concepción Pombo ha destacado que el contenido al que se hace referencia "fue tratado como un reportaje de crónica social y cultural", mientras que lo que trasladó Yolanda Díaz con Gestha era una medida que "ya había sido decidida y comunicada con anterioridad".