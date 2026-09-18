BNG denuncia "trato de favor" de la Xunta a la bodega familiar de José González: "Es inaceptable que Rueda lo proteja"

El diputado del BNG Iago Tabarés en una intervención en el pleno del Parlamento de Galicia. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Iago Tabarés ha denunciado "trato de favor" del Gobierno gallego a la bodega propiedad de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, a quien ve "inaceptable" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "proteja" después de conocerse que esa empresa fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de trabajadores de origen africano sin papeles.

"Rueda y el PP, que se oponen a la regularización de trabajadores migrantes, mantienen a un conselleiro de Emprego e Emigración cuyo núcleo más directo se beneficia de la contratación irregular de estas trabajadoras extranjeras en situación de vulnerabilidad", ha censurado.

En una nota de prensa, el parlamentario nacionalista ha vuelto a reclamar el "cese con carácter inmediato" del conselleiro, argumentando que la empresa sancionada "pertenece al entramado societario" del que, a su juicio, José González "ni fue ni parece que sea ajeno".

Además, ha denunciado que "en múltiples ocasiones" este grupo empresarial "se ha visto beneficiado por actuaciones o por la pasividad de la Xunta". En este sentido, Tabarés ha puesto el foco en las subvenciones recibidas por la empresa, así como a la "explotación de obras declaradas ilegales e ilegalizables hace más de 10 años destinadas a celebración de eventos".

Por todo ello, ha expuesto que el BNG presentará en el Parlamento una batería de iniciativas para exigir a la Xunta explicaciones "que justifiquen los más de 750.000 euros que las empresas del holding recibieron" en los últimos años, además de "por la demora en los trámites para la demolición de la estructura destinada a salón de eventos".