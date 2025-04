BNG y PSdeG afean al PPdeG "falta de interés" en llegar a acuerdos

Los nacionalistas dicen que el PP "veta" sus propuestas y el PSdeG resume: los populares quieren "un cambia lo tuyo para meter lo mío"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Ollala Rodil, ha denunciado que el PP "veta" sus propuestas y ha lamentado "profundamente" la "falta de voluntad negociadora" que, en su opinión, muestra el PP; una "falta de interés" en llegar a pactos que también critica el PSdeG, que considera que la formación popular "no está muy interesado en llegar a acuerdos".

El BNG ha sostenido que presentó hasta 13 ofertas de transacción con la voluntad de llegar a acuerdos sobre los temas que "de verdad preocupan a las gallegas y a los gallegos, para mejorar las condiciones de vida de la gente y hacer que Galicia avance".

Sin embargo, ha indicado el PP no ha mostrado voluntad de acercar posturas y, a lo largo de la tarde, "ya dijo que no a acuerdos en temas de tanta relevancia como la salud mental, dependencia, vivienda, infancia, lengua y juventud".

"Lo único que estamos recibiendo por parte del PP y es un no tras no tras no... un no a todo lo que signifique avanzar en derechos y en mejores condiciones de vida para la gente de este país", ha sostenido Olalla Rodil, para quien en estas negociaciones "se ve una vez más al PP de siempre, que aplica su rodillo absolutista y que es incapaz de llegar a acuerdos en beneficio de los gallegos".

"EL PP SOLO QUIERE HABLAR DE LO SUYO"

En la misma línea se han posicionado los socialistas. Fuentes de la formación que lidera José Ramón Gómez Besteiro han asegurado que también constatan que el PP "no está muy interesado en llegar a acuerdos: solo quiere hablar de lo suyo".

El PSdeG asegura que las propuestas del PP se resumen en un "cambia todo lo tuyo para meter lo mío". "Y así, como es evidente, resulta imposible avanzar". "Hay poca voluntad de diálogo por parte del PP y poca concreción en el resto de grupos", apunta el PSdeG.