BNG y PSdeG afrontan el DEA con el reto de alzarse como alternativa a un PPdeG que elogia la "palabra cumplida" de Rueda

Archivo - Último pleno de la legislatura de la XI Legislatura del Parlamento de Galicia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia acogerá la próxima semana el segundo Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) de la XXII legislatura, en el que los grupos de la oposición tratarán de mostrarse como alternativa a la "propaganda del Gobierno de Alfonso Rueda" y el PPdeG espera que el presidente de la Xunta exponga "su hoja de ruta", centrada "en la estabilidad institucional y la gestión rigurosa" y reivindicando "la palabra cumplida" en el ecuador de la legislatura.

Se trata del tercer debate como titular del Gobierno gallego de Alfonso Rueda, después del celebrado el pasado año tras lograr la mayoría absoluta en las urnas en febrero de 2024 y tras su primera cita de política general como presidente de la Xunta en octubre de 2023 al relevar a Alberto Núñez Feijóo, elegido líder del PP nacional.

Así, a partir de las 10.00 horas del próximo miércoles, Rueda dará inicio a este debate con una intervención en la que, como es habitual, no tendrá límite de tiempo y en la que hará un repaso al trabajo realizado por su Ejecutivo en el último año y detallará propuestas de futuro.

Ya por la tarde, los portavoces de los grupos tendrán 45 minutos para hacer una valoración de su discurso y defender sus posiciones, a lo que seguirá la réplica de Rueda, de nuevo sin límite de tiempo, una segunda intervención de los grupos por un tiempo de 15 minutos y el cierre ya de la jornada a cargo del presidente.

Será el segundo día, el jueves, cuando las cuatro formaciones --PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana-- presenten 40 propuestas de resolución que negociarán entre ellos a lo largo del día. Tendrán hasta las 22.30 horas, hora fijada para registrar transacciones.

El debate se retomará ya el viernes con un primer turno de 30 minutos en el que está previsto que intervengan los viceportavoces parlamentarios para defender sus propuestas y después 10 minutos para fijar su posición respecto a las de los demás.

En el debate celebrado en abril del año pasado, los grupos aprobaron un total de 53 resoluciones, de ellas, siete salieron adelante con el apoyo unánime de los 75 diputados: dos de Democracia Ourensana y cinco del Grupo Popular.

OPOSICIÓN: ALTERNATIVA

Tanto BNG como PSdeG coinciden en preparar esta cita con el foco en erigirse como alternativa al Gobierno que los populares gallegos mantienen ininterrumpidamente desde el año 2009.

En concreto, la viceportavoz del Bloque Olalla Rodil ha señalado que encaran este debate como "una gran oportunidad" para poner al Gobierno gallego "delante del espejo" y para que la ciudadanía vea "la alternativa de Gobierno que representa el BNG" frente a la "pura propaganda" del "estilo Rueda".

Tal y como ha avanzado, los nacionalistas tratarán de "dejar en evidencia" que el Gobierno de Rueda "no está a la altura", además de ser un Ejecutivo "sin propuestas y sin ideas para resolver los problemas y para afrontar los grandes retos".

"Lo único que saben hacer es jugar al escapismo de sus responsabilidades y ver a quien le pueden echar la culpa", ha manifestado Rodil, que ha puesto en valor que los gallegos verán en el debate "la alternativa de Gobierno que representa el nacionalismo gallego".

Del mismo modo, Lara Méndez (PSdeG) ha explicado que los socialistas gallegos presentarán propuestas en las que expondrán "un modelo alternativo basado en el refuerzo y recuperación de los servicios públicos".

También centrarán su discurso en el desarrollo industrial de Galicia y en la "falta de prevención" en materia de incendios, así como en la situación de la sanidad pública para tratar de evitar su "desmantelamiento y privatización" y en vivienda, subrayando que la Xunta "ejecutó el año pasado menos de la mitad de los presupuestos previstos" en este ámbito.

"Este es el hilo conductor del estilo Rueda: malos gestores dedicados a tramitar papeles y sin ninguna buena idea, solo echarle la culpa a Pedro Sánchez, derivar la gestión a los ayuntamientos y la Xunta de perfil mirando para otro lado y sin atender a las necesidades reales", ha aseverado.

"ESTABILIDAD" Y "PALABRA CUMPLIDA"

Mientras, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha manifestado que será el momento para que Rueda "muestre su hoja de ruta", centrada "en la estabilidad institucional que caracteriza a Galicia y elaborada desde una gestión rigurosa y con 'sentidiño'". "Lo que algunos se refieren como triunfalismo, nosotros lo llamamos palabra cumplida", ha reivindicado.

En este sentido, el diputado popular ya ha avanzado que Rueda reflejará esa "palabra cumplida" en su discurso en cuestiones como vivienda, inversión social, servicios públicos, impulso industrial e innovación y mejores políticas fiscales".

Por el contrario, espera "con expectación" la Galicia que "pintará la oposición" en el hemiciclo del Pazo do Hórreo, aunque ha reconocido que "pinten lo que pinten será una Galicia que poco o nada tendrá que ver con la Galicia que conocemos y en la que vivimos".

Ha augurado que tanto BNG como PSdeG mostrarán una "visión apocalíptica y catastrofista", así como "desenfocada" y "ondeando unos la pancarta del 'no a todo' y otros la que les ordenen desde Madrid".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, volverá a incidir en su crítica a la "discriminación" de la Xunta a la provincia de Ourense.