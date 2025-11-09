El BNG rechaza las propuestas de la Xunta sobre Atención Primaria y critica que "consolidan su desmantelamiento"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG en el área de sanidad, Iria Carreira, ha mostrado su rechazo a las propuestas presentadas por la Xunta en relación a cambios en la Atención Primaria (AP) y considera que esta reforma "consolida su desmantelamiento".

"El Partido Popular pone encima de la mesa una reforma que consolida por la vía de los hechos su deterioro y, además, hace saltar por los aires, definitivamente, este nivel asistencial", ha censurado en un audio remitido a los medios este domingo.

La diputada nacionalista ha aludido a medidas como la reconversión de plazas vacantes en la categoría de facultativo especialista de AP (FEAP), que obliga a realizar un mínimo de dos guardias al mes en los puntos de atención continuada (PAC) y con la que los sindicatos han sido críticos.

Carreira ha afeado que, de este modo, la Xunta "elimina la posibilidad de que haya personal propio" en los PAC, por un lado, y en los centros de salud, por el otro. "Deteriora profundamente las condiciones laborales de estas profesionales al introducir la obligatoriedad de hacer guardias", ha añadido.

De este modo, el BNG propone blindar por ley que este nivel asistencial reciba el 25 % del presupuesto total de la Consellería de Sanidade y potenciar nuevas categorías profesionales, como la de psicología clínica.

Además, la diputada nacionalista ha mostrado el apoyo de su formación a la convocatoria de huelga del próximo miércoles 26 de noviembre, impulsada por los sindicatos con representación en la mesa sectorial, CIG-Saúde, CC.OO., UGT y SPIF.