El BNG reclama una discriminación "positiva" para As Pontes en el acceso a fondos de transición justa

Ana Pontón y cargos del BNG en su visita a As Pontes - BNG

Ana Pontón visitó este lunes la localidad para demandar "compromisos reales" por parte de Gobierno central y Xunta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado a los gobiernos de la Xunta y central que "dejen de discriminar a As Pontes y a la comarca de Ferrolterra" y que ambos "pongan en marcha realmente una transición energética justa", para que, de esta manera, no se vean afectadas "las personas y el desarrollo económico" de este territorio.

Pontón ha visitado este lunes en As Pontes (A Coruña), donde se ha reunido con responsables del BNG en esta localidad, además de alcaldes y portavoces en varias localidades de Ferrolterra y de Muras (Lugo).

"Desde el BNG llevamos denunciando en los últimos años As Pontes está siendo discriminada en este proceso de transición energética", ha aseverado Pontón en declaraciones a los medios en las que ha denunciado la ausencia de "compromisos reales y efectivos que garanticen que el desmantelamiento de la central va a traer nuevas inversiones y, sobre todo, nuevos puestos de trabajo que generen empleo".

Para la líder frentista, "las transiciones energéticas no pueden suponer el sacrificio, desde el punto de vista social y territorial, de una parte tan importante del país como esta".

Así, ha acusado tanto a la Xunta como al Gobierno central de "no tener compromisos reales y efectivos que se estén materializando con nuevas empresas que generen empleo" y que en As Pontes "no haya un convenio de transición energética justa, como sí tienen otras partes del Estado".

"Aquí tampoco hubo un concurso de transición energética que estableciera garantías en los puestos de trabajo en las empresas que se iban a asentar en este territorio y también se le permitió a Endesa que no tuviera ningún compromiso social en la reconstrucción", ha incidido..

Por otra parte, Ana Pontón ha censurado que la distribución de los fondos para la transición energética justa "no se está focalizando para su inversión en As Pontes" y ha puesto el foco en el municipio de Muras, "que directamente son discriminados y ni tan siquiera pueden acceder a esos fondos".

Por ello, la nacionalista ha reclamado que "se revisen esas órdenes de subvenciones, de cómo se reparten estos fondos de transición para que realmente se focalicen estas inversiones en esta comarca" y que "se haga una discriminación positiva para esta zona, que está sufriendo las consecuencias reales de la transición energética".

Por último, ha reclamado al Gobierno de la Xunta a que "no se limite única y exclusivamente a repartir recursos, debería de ser motor de esa transición energética justa".