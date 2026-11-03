El BNG reclama al ministro Puente una investigación independiente sobre Urda: "Justo la que no hubo en Angrois"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha recriminado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no haya aclarado las dudas sobre la seguridad ferroviaria durante su comparecencia ante la Diputación Permanente por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que acabó con la vida de, al menos, 69 personas. Asimismo, ha reclamado una investigación independiente sobre los hechos, remarcando que se trata de "justo la que no hubo en Angrois".

Rego ha advertido de que las filtraciones de audios sobre el accidente ferroviario de Urda "recuerdan" a lo sucedido en 2013 en Galicia tras el accidente de Angrois, pues "parecen orientadas a apuntar a la responsabilidad individual de un operario", y ha aseverado que "no fue un error humano, fue una cadena de fallos".

En este sentido, el representante del BNG ha acusado al PP de "hipocresía y demagogia", recordando que tras la tragedia de Angrois "se premió a Ana Pastor, no hubo investigación independiente, hubo maltrato a las víctimas, Feijóo votó hasta cuatro veces en contra de comisiones de investigación y desde el primer momento se apuntó al maquinista".

Frente a esta postura, ha defendido la "prudencia y responsabilidad" de su formación al priorizar la atención a las víctimas y sus familias antes de exigir la asunción de responsabilidades políticas.

Durante la sesión, el diputado ha trasladado al Ministerio una serie de dudas sobre los motivos de la caída del sistema LZB, la emisión de órdenes de marcha en modo normal y la "demora" en la implantación del ERTMS. Además, ha criticado que el Plan extraordinario de optimización de la seguridad se anuncie ahora "cuando tenía que estar en marcha desde Adamuz".

Finalmente, ha exigido una mejora de la seguridad en toda la red y la modernización de las líneas convencionales en Galicia, recordando que la comunidad cuenta con 120 kilómetros de vía única atribuidos a la gestión de Ana Pastor y del PP.