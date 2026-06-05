El BNG recurrirá la negativa de Caballero a comparecer en el pleno del caso Saltamontes y avisa de posible prevaricación

El Portavoz Del BNG En Vigo, Xabier Pérez Igrexas. - BNG

VIGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del BNG en Vigo ha anunciado este viernes un recurso de reposición frente a la decisión del alcalde, Abel Caballero, de eliminar del orden del día del pleno extraordinario sobre el caso Saltamontes su propia comparecencia para dar explicaciones, tal y como solicitaron los grupos de la oposición, promotores de esa sesión extraordinaria.

En una rueda de prensa, el portavoz del grupo nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha recordado que, desde que se produjo el accidente mortal de la atracción Saltamontes, en agosto de 2024, el BNG ha reclamado explicaciones sobre lo ocurrido y sobre el hecho de que se permitió la instalación y funcionamiento de una atracción que no tenía permiso municipal. "Desde entonces, lo único que recibimos fue un clamoroso e indigno silencio", ha constatado.

Ahora, tras la imputación de la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, por esos hechos, calificados por el juez instructor como un posible homicidio por imprudencia, los grupos de la oposición han registrado la solicitud de un pleno extraordinario. En su propuesta, el primer punto del orden del día era la comparecencia de Abel Caballero, y el segundo era el debate y votación de tres puntos: el cese de la edila imputada, la creación de una comisión de investigación y el traslado de las condolencias de la Corporación a la familia del chico fallecido.

En las últimas horas, el alcalde ha convocado esa sesión plenaria para el próximo 19 de junio, pero ha modificado el orden del día, para eliminar su propia comparecencia, sin motivar tal decisión. El gobierno local ha justificado posteriormente la medida, a través de unas declaraciones de López Font enviadas a los medios en las que alega que las comparecencias deben ser sometidas a votación del Pleno.

DECISIÓN "ILEGAL"

Ante este escenario, Xabier Pérez Igrexas ha advertido de que la decisión del alcalde es "absolutamente ilegal", ya que el propio Reglamento del Pleno establece que "la exclusión de algunos de los asuntos propuestos deberá ser motivada" y "se considerará motiva cuando la propuesta de acuerdo se refiera a un asunto para el cual el Pleno carece de competencia". "Es evidente que la comparecencia del alcalde para explicaciones sobre la gestión municipal en relación con el accidente del Saltamontes es un asunto de absoluta competencia municipal", ha señalado el portavoz nacionalista.

Al respecto, ha advertido de que la decisión del regidor no tiene respaldo legal y supone "vulnerar de manera grave los derechos fundamentales de los concejales y concejalas de la oposición", al tiempo que ha insistido que, tal y como recoge numerosa jurisprudencia, los derechos de las minorías políticas "no pueden ser neutralizados arbitrariamente".

Con respecto a las explicaciones de López Font, el portavoz del BNG las ha calificado como "desquiciadas" porque supondrían que la posibilidad de que la oposición utilice un mecanismo de control, como la comparecencia del alcalde, dependería "de la voluntad de su propio grupo de gobierno".

POSIBLE PREVARICACIÓN

"El PSOE de Vigo pasa de ejercer el absolutismo a avanzar directamente en una vertiente autocrática. Caballero pasa de alcalde a autocoronarse Emperador. Ellos deciden si se puede controlar su acción de gobierno. Ellos deciden si dan o no explicaciones. Ellos deciden si se someten a las preguntas de la oposición", ha censurado Pérez Igrexas.

Por todo ello, ha advertido de que la actuación de Caballero "supone un claro desvío de poder" y "podría incurrir en un delito de prevaricación adminitrativa".

Así, el BNG ha trasladado al otro grupo de la oposición, el PP, la necesidad de formular recurso de reposición, para exigir que se rectifique la convocatoria del pleno extraordinario y se mantenga la comparecencia de Caballero. Además, ha avanzado que, si el regidor mantiene su decisión, se reservan el ejercicio "de todas las acciones legales y de amparo, incluyendo las que sean necesarias para la exigencia de responsabilidades que pudieran derivarse".

Finalmente, y más allá de cuestiones administrativas o de responsabilidad, el portavoz del grupo nacionalista ha lanzado varias preguntas. "¿Qué tiene que ocultar Abel Caballero? ¿Por qué no quiere dar la cara delante del Pleno? ¿A qué preguntas teme? ¿O será que no quiere defender, en una sesión pública con posibilidad de réplica, la gestión de la señora Rodríguez Calviño?", ha cuestionado.