El BNG urge invertir en conservación tras suspenderse trenes por el temporal sin opciones a usuarios: "Es inaceptable"

A CORUÑA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado de "inaceptable" la postura de Renfe, que ha hecho extensiva también a Adif, de no poner medios alternativos tras suspender por el temporal los trenes a Vigo y luego optar por esta medida también con Ourense-O Carballiño-Santiago.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha pronunciado en la misma línea y ha demandado que se invierta en conservación y en "reparar" el sistema ferroviario.

"No criticamos la suspensión de servicios", ha aseverado Néstor Rego al entender que hay que ser "prudentes". No obstante, ha rechazado que se "improvise". "Era una alerta que era conocida por lo tanto el Ministerio y Renfe tuvieron tiempo de informar con antelación a los usuarios y usuarias".

"No es aceptable que no ofrezcan alternativa y que dejen a la gente tirada sin poner transporte por carretera", ha remarcado. A su vez, Pontón ha instado a solicitar que "se audite bien como están las líneas para actuar".

"Habrá que ver si invertir más en conservación y en reparar el sistema ferroviario para que pueda seguir circulando", ha señalado ante casos como los temporales y en referencia, en concreto, a Galicia.