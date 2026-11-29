SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de campaña y secretaria de Organización del BNG, Lucía López, ha valorado positivamente los datos de participación que se conocen hasta el momento porque, ha remarcado, "en democracia siempre es buena noticia que las gallegas ejerzan su derecho a voto y participen en una jornada electoral como esta".

Así lo ha trasladado en una primera valoración tras el cierre de los colegios electorales en la Nave de Vidán, en Santiago, el lugar elegido nuevamente por los nacionalistas para seguir el recuento electoral y donde poco antes de las 20.00 horas llegaban tanto la líder del Bloque, Ana Pontón, como el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, además de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y otros diputados y representantes.

Allí, la responsable de Organización del Bloque ha comenzado su comparecencia trasladando su "grandísimo agradecimiento" a la militancia y simpatizantes que a lo largo de las últimas semanas hicieron posible que la organización hiciese "una magnífica campaña".

López ha asegurado que durante esta campaña, "pese a no contar con grandes altavoces mediáticos", los nacionalistas fueron capaces de "ir de menos a más", creciendo, ha añadido, "en ilusión y en esperanza", además de "hacer que Galicia estuviese presente".

"Nada de esto sería posible sin la implicación del inmenso y excepcional trabajo realizado por el conjunto de la militancia a lo largo y ancho de todo el país", ha ensalzado la secretaria de Organización, que ha agradecido especialmente a las "más de 4.000 personas" que este domingo han estado en los colegios como apoderados e interventores del BNG.

Sin entrar a valorar las encuestas publicadas tras el cierre de las urnas, que dan al Bloque dos escaños, Lucía López ha señalado que ahora es momento de "esperar a conocer los datos oficiales y definitivos del escrutinio" que valorarán en una comparecencia posterior.

En todo caso, ha asegurado que se mantienen "optimistas" tras ir aglutinando "simpatía, apoyos e ilusión" durante estos 15 días de campaña electoral.