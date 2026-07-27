El BNG ve el techo de gasto un "anticipo" de un presupuesto "repetitivo": "Sigue instalado en el conformismo"

La portavoz parlamentaria de Facenda del BNG, Noa Presas, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha asegurado que el techo de gasto no financiero aprobado este lunes en el Consello de la Xunta es "un anticipo" de un presupuesto "repetitivo".

"Los primeros datos sobre el techo de gasto evidencian que el Gobierno de Rueda sigue instalado en el conformismo y en la falta de ambición política y hacen previsible un presupuesto para 2027 que no va a servir para rescatar ni a los gallegos y gallegas que peor lo están pasando ni los servicios públicos, y que tampoco van a servir para avanzar en la transformación económica que necesita Galicia", ha lamentado Presas.

Así, a la espera de analizar el informe económico que se remitirá al Parlamento, la diputada del BNG ha subrayado que pese a que el techo de gasto sube, "no es mérito de la Xunta", sino que "el incremento responde al aumento de los recursos del actual sistema de financiación", que aporta "casi 930 millones de euros más, fundamentalmente por el aumento de la recaudación estatal".

Por todo ello, Presas ha criticado que Galicia sigue con un sistema de financiación "insuficiente" y con un presidente de la Xunta "incapaz de defender los intereses" de la Comunidad. En este sentido, ha vuelto a criticar que, "por servilismo a Génova", Rueda "renuncie a negociar con el Estado mejoras" en el sistema de financiación.

"Tenemos un gobierno doblemente secuestrado por Génova que ni siquiera quiere negociar el nuevo sistema de financiación ni tampoco la quita de la deuda de alrededor de 4.000 millones de euros pactada por el BNG y que aliviaría muchísimo la carga fiscal que tiene Galicia", ha remarcado.