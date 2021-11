Bonnie Tyler actuará el martes 7 de diciembre en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante británica Bonnie Tyler actuará el próximo martes 7 de diciembre, a las 22,15 horas, en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela para presentar su último disco, 'The best is yet to come'. Las entradas saldrán a la venta a las 17,00 horas de este martes a través de woutick.es.

Este concierto se enmarca en la expansión del festival Vilablues, que en sus seis ediciones realizadas ha recalado en Vilagarcía de Arousa y Noia, para ahora llegar con Bonnie Tyler a la capital gallega en su edición 'Vilablues de Barrio'.

La galesa cantará el martes 7 de diciembre, en vísperas del festivo del día 8, en el Multiusos gracias a la colaboración del Xacobeo 2021-2022 y de la Xunta, ya que seleccionó este proyecto para la línea de ayudas puesta en marcha para paliar los efectos de la pandemia de la covid-19 en el sector musical.

Bonnie Tyler presentará en Santiago su disco 'The best is yet to come' --'Lo mejor está aún por venir', en castellano--. La cantante, según informa la organización, se muestra "muy feliz y orgullosa" de su nuevo álbum.

"Es simplemente rock pero dibuja una sonrisa en mi cara cada vez que lo pongo. Espero que estas nuevas canciones les levanten el ánimo. El momento en el que pueda ver sus caras sonrientes será muy especial. Prometo que lo mejor está por venir", explica.

Las entradas, que saldrán a la venta este martes a las 17,00 a través de woutick.es, tendrán precios variados. Las primeras 100 se venderán a 15 euros --más gastos de gestión-- y el siguiente centenar saldrán a 20 --más gastos--. Estos precios no variarán en función de que se escoja pista o bancada.

En el siguiente trecho, hasta cubrir las primeras 1.000 entradas, el precio será de 22 euros en bancada y de 27 en pista. A partir de ese momento, hasta cerrar la venta anticipada, saldrán a 25 en bancada y 30 en pista. En el pabellón el propio día del concierto, subirán a 30 en bancada y a 35 en pistas.