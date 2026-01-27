La borrasca deja más de 800 incidencias en Galicia y la provincia de Pontevedra es la más afectada

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia registró, hasta las 08.00 horas de este martes, más de 800 incidencias relacionadas con la meteorología adversa y la provincia de Pontevedra es la más castigada.

Así, según la información de la central de emergencias, en las últimas hora hubo muchos siniestros ocasionados por objetos y vegetación presentes en la vía, debido a árboles, desprendimientos de tierra y piedras.

En la jornada del lunes hubo un total de cuatro accidentes en los que fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a personas; 51 sucesos en los que hubo heridos --son necesidad de excarcelación-- y un total de 79 accidentes sin heridos.

En las primeras horas de este martes hubo muchas colisiones debido a la presencia de ramas, árboles, objetos desplazados y desprendimientos de tierra en las vías.

Los equipos de emergencias realizaron 233 intervenciones por la caída de árboles; inundaciones en carreteras, calles y bolsas de agua (89); caída de cables, postes, carteles y señales de tráfico (72); objetos desplazados en la vía (56), desprendimientos de tierra y piedras (47); inundaciones en viviendas, garajes y bajos comerciales (38), derrumbes (14) y huecos en el pavimento (10).

La climatología adversa provocó que un árbol cayese encima de un vehículo en Ponteareas (EP-4005) y Castro de Rei (LUP-1611), la inundación de una vivienda y el aparcamiento del colegio Xacinto Amigo Leira, en Val do Dubra.

Asimismo, el desbordamiento del río Umia en Caldas de Reis afectó a varios vehículos estacionados y garajes y, además, varios conductores fueron sorprendidos por riadas o desbordamientos de ríos próximos, como en Viviero y en Portas.

El viento también provocó el levantamiento de un tejado de una casa en Salvaterra de Miño y del cuartel de la Guardia Civil en Sanxenxo.

La borrasca 'Joseph' dejó más impacto en la provincia de Pontevedra con 384 incidencias, seguida de A Coruña (268), Lugo (95) y Ourense (64).

TRANSPORTE DE RÍA EN VIGO

Por su parte, en Vigo, el transporte de ría ha recuperado cierta normalidad este martes. Así, después de un lunes en el que el servicio ha estado suspendido en la práctica totalidad de sus viajes, las conexiones entre el puerto olívico y el puerto de Cangas se han retomado a primera hora, aunque la naviera ha informado de que los primeros viajes de la mañana se harían con una frecuencia de 30 minutos, para adecuar la velocidad de los barcos a las condiciones meteorológicas adversas.

En el caso de la ruta entre Vigo y Moaña, se cancelaron los viajes de primera hora de la mañana, entre las 6.30 horas y las 9.00 horas, quedando restablecido el servicio desde ese momento.