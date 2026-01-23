La borrasca Ingrid deja retrasos en trenes con destino o salida desde Galicia y viajeros transportados por carretera

Imagen de uno de los trenes detenidos por el temporal. - EUROPA PRESS

VIGO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Ingrid ha dejado numerosos retrasos e incidentes en trenes de larga distancia con destino o salida desde Galicia, llegando a acumular cerca de dos horas de demora y pasajeros transportados por carretera.

Según fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, las condiciones atmosféricas que afectaron con más fuerza a la provincia de León han hecho que se limitase la velocidad en la zona, lo que ha generado retrasos durante toda la mañana en los convoyes que se dirigen o salen de Galicia.

Además, tuvieron que realizarse labores especiales de revisión técnica por acumulamiento de nieve y hielo en los coches, lo que provocó más demoras.

Es el caso, por ejemplo, del AVE Madrid-Vigo que partió a las 07.14 horas de la capital, que llegó a la ciudad olívica cerca de dos horas después de lo previsto al detenerse decenas de minutos en Taboadela.

En dicho tren viajaban, entre otros, responsables políticos como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, acompañados de decenas de periodistas gallegos que acudieron a cubrir la Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada esta semana en Madrid.

En el trayecto, el tren se detuvo y estuvo unos minutos sin luz (solo con las de emergencia), avisando por megafonía en un primer momento que el convoy circulaba con 20 minutos de retraso debido al temporal. Posteriormente, se aumentó a una hora esta demora y, después, a hora y media.

Sin embargo, una vez en la estación de Pontevedra, el tren volvió a detenerse. En este caso por una incidencia en una catenaria. Al parecer, un árbol habría caído encima de la misma, lo que supuso unos 10 minutos más de retraso, llegando a Vigo alrededor de las 13.00 horas.

No obstante, no fue el único árbol que cayó a las vías gallegas este viernes. Varios trenes de la línea entre A Coruña y Ourense también resultaron afectados por otro árbol caído esta mañana debido al temporal Ingrid, siendo trasladados por tierra decenas de pasajeros en algunos trayectos entre A Coruña y Ourense y la ciudad herculina y Monforte.

Además, otros AVE que partieron de Galicia o que llegaban a la Comunidad sufrieron las consecuencias del mal tiempo.