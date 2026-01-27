La borrasca 'Joseph' deja más de 1.200 incidencias en Galicia, con decenas de accidentes, 61 con heridos

Una colisión múltiple en la AP-9, a la altura del municipio coruñés de Oroso. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Joseph' ha dejado un total de 1.229 incidencias contabilizadas por el 112 Galicia y vinculadas con la mtereorología adversa que desde la pasada jornada y hasta las 18.00 horas de este martes se ha hecho notar en la comunidad en forma de vientos, lluvia y granizo.

En su última actualización, el 112 incide en que las incidencias causadas por esta borrasca "tienden a disminuir", pero aún así se apela a la necesidad de extremar la precaución sobre todo a la hora de conducir. Árboles, desprendimientos de tierra y piedras, formación de baches en los pavimentos o caída de obstáculos en la vía pueden causar colisiones o salidas de vía.

De hecho, un buen número de incidencias se debió a las decenas de accidentes producidos estos días en las vías de todo el territorio. Aunque no hubo que lamentar personas fallecidas, en este periodo de tiempo, se contabilizaron un total de 61 accidentes con personas heridas, cinco en los que fue necesario el uso de material de excarcelación y un total de 116 que se saldaron con daños materiales.

Esta misma jornada hubo varios accidentes múltiples, siendo el más grave el registrado en la AP-9 a su paso por Oroso (A Coruña). Hubo 23 vehículos implicados y la Guardia Civil apuntó como principal hipótesis una cortina de granizo tras la curva. Tres personas fueron evacuadas, una de ellas más grave.

De ellas, dos heridos son los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que permanecen hospitalizados.