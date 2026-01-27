Reabre el carril de la AP-9 en Oroso que se cortó al tráfico tras el accidente múltiple con 23 vehículos

Una colisión múltiple en la AP-9, a la altura del municipio coruñés de Oroso, deja varios heridos y provoca retenciones kilométricas, a 27 de enero de 2026 - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que la circulación se ha normalizado en la AP-9 a su paso por Oroso, donde en la mañana de este martes se registró un accidente múltiple. Permanecía habilitado un único carril mientras ser retiraban los vehículos.

El suceso se produjo sobre las 9.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedra, a su paso por Oroso, y en la colisión hubo 23 turismos implicados. Tres heridos fueron evacuados, uno en estado grave.

Dos de los heridos son los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que permanecen hospitalizados, según las fuentes consultadas por Europa Press.

REAPERTURA DEL CARRIL

Durante los trabajos para retirar los vehículos permaneció un único carril habilitado. La Guardia Civil informó de que el otro se había reabierto en torno a las 18.30 horas.

Asimismo, ha ratificado que el temporal estaría detrás del siniestro, dado que la hipótesis que se baraja es la de una cortina de granizo después de la curva.