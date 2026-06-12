Bouza (PSdeG) exige a la Xunta un plan de contingencia que evite "el colapso" de las urgencias del CHUS en verano

El diputado autonómico y secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ha exigido a la Xunta la puesta en marcha de un plan de contingencia que evite el "colapso" de las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) durante los meses de verano.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PSOE local, Bouza ha considerado necesaria la puesta en marcha de medidas que eviten episodios de otros periodos estivales, en los que hubo "un colapso absoluto" de este servicio.

El dirigente socialista ha advertido de que lo "único que va a hacer" el Gobierno gallego durante estos meses es "recortar camas, recortar personal y provocar" que se repitan imágenes como las que se observaron el año pasado, con "pacientes tirados en los pasillos".

Bouza ha recordado que su formación ya llevó este asunto al Parlamento de Galicia, donde, conforme ha sostenido, la Xunta aseguró que iba a hacer un plan de contingencia para que estos episodios "no volviesen a ocurrir".

Así las cosas, ha emplazado a la Xunta a poner encima de la mesa ese plan, demostrar que existe, y anticiparse para que ningún vecino y vecina de la capital gallega y de la comarca tenga que padecer estas "inclemencias" provocadas por los "recortes" durante el verano.

CENTRO DE SALUD DEL RESTOLLAL

En la rueda de prensa, además, Aitor Bouza ha aprovechado para recordar el debate sorbe el nuevo centro de salud del Restollal compostelano celebrado en el Parlamento de Galicia y en el que, según ha censurado, el PP votó en contra pese a que había sido prometido por Borja Verea "en 2023 a bombo y platillo".

"Nos encontramos con un debate absolutamente surrealista en el Parlamento, donde lejos de acatar y cumplir con su palabra, el PP lo que votó en el Parlamento de Galicia fue en contra de hacer ese nuevo centro de salud", ha censurado.

Bouza ha sostenido que Borja Verea "tiene un Partido Popular como portavoz y otro Partido Popular como diputado" y ha asegurado que "demostró una nueva incoherencia", con un "nuevo incumplimiento" y una "traición absoluta" a los vecinos y vecinas de la ciudad.

Además, preguntado al respecto, Bouza ha acusado al Partido Popular de utilizar las comisiones del Parlamento de Galicia para hacer "lo que puede hacer en ruedas de prensa" y "quitar" a los grupos de la oposición su capacidad de control al gobierno con la programación de comparecencias.

También se ha referido a la intervención de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y a sus críticas al presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela, durante la comisión institucional de la Cámara gallega para censurar que fue una comparecencia para "atacar" a la representación de los alcaldes y alcaldesas.

"Tanto que le gusta a la Xunta presumir de la representación institucional y lo que tiene que hacer es respetar al presidente de la Fegamp, y escucharlo, porque tiene mucho que decir", ha afirmado.

Sin embargo, Bouza ha lamentado que sea una parte que la Xunta no es "capaz de entender" porque "piensan que pueden gobernar para los suyos" y que "solo pueden gobernar ellos".