Brión declara dos días de luto oficial por la muerte de la niña de 2 años y convoca a un minuto de silencio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Brión (A Coruña) ha declarado dos días de luto oficial por la muerte de una niña de dos años que permaneció varias horas olvidada en el interior de un coche y ha convocado un minuto de silencio en señal de pesar.

En declaraciones a los medios este jueves, el alcalde de la localidad, Pablo Lago, ha trasladado su "profundo pesar" por el suceso y ha llamado a los vecinos a participar en el minuto de silencio que tendrá lugar el viernes a las 12,00 horas delante del consistorio.

"Este es un ayuntamiento pequeño, donde casi nos conocemos todos y esta noticia nos ha cogido a todos a contra pié, es un día muy triste para nosotros", ha manifestado el alcalde, que ha asegurado que conoce personalmente a la familia y ha pedido no "ahondar más" en lo que pasó.

"Nos podía pasar a cualquiera, andamos todos a correr y siempre a contrarreloj y estas cosas para que pasen se tiene que dar un cúmulo de circunstancias muy grande pero, por desgracia, pasan", ha manifestado.

Por último, el alcalde se ha puesto a disposición la administración pública de todo lo que necesite la familia, a la que ha reiterado su "más sentido pésame".