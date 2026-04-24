Un brote de sarna afecta a un paciente y a 20 profesionales del Hospital de Conxo, en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de medicina preventiva y salud pública del área sanitaria de Santiago ha activado un protocolo de actuación contra un brote de sarna registrado en el Hospital Provincial de Conxo y que afecta, además de a un paciente, a 20 profesionales del centro.

La afección partió de un paciente, que ingresó en el centro hospitalario ya con la patología. Se da la circunstancia, además, de que padece el subtipo más contagioso. Además del 'caso íncide', en estos momentos hay 20 profesionales con síntomas compatibles, aunque el área sanitaria considera que el brote está "bajo control", con "los casos detectados en seguimiento clínico y recibiendo el tratamiento correspondiente".

Desde el momento de su confirmación, se activaron de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y acompañantes. Asimismo, se procedió al estudio y manejo de los contactos estrechos, conforme a las recomendaciones sanitarias vigentes.

La sarna se transmite principalmente a través del contacto directo prolongado piel con piel y tiene largo tiempo de latencia hasta manifestar síntomas. No está relacionada con la falta de higiene, recuerda el área sanitaria. Su tratamiento "es sencillo y eficaz, generalmente mediante medicación tópica y tratamiento oral".

Además del tratamiento, el hospital ha reforzado las medidas de prevención, incluyendo el aislamiento de los casos confirmados cuando es necesario, la intensificación de la limpieza y desinfección de textiles y superficies, así como la formación específica del personal sanitario, que ya mantuvo encuentros con los especialistas en Medicina Preventiva.

SARNA EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES

Por otra parte, la Consellería de Sanidade ha confirmado la existencia de otro brote de sarna, en esta ocasión en una residencia de mayores de Oleiros (A Coruña).

Los síntomas del primer caso fueron identificados el 9 de abril y, a estas alturas, el brote afecta a 12 personas: nueve residentes y tres trabajadores.

La residencia notificó a Sanidade el brote el día 14 de abril y, en ese momento, la consellería puso en marcha el protocolo de actuación. Con él, Sanidade pauta tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en las plantas con casos activos.