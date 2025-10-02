Bruselas avisa de que Galicia "no fijó objetivos" de conservación en zonas especiales como las afectadas por incendios

Varios barracones de la "Ciudad de los Alemanes", alrededor de minas de wolframio explotadas a lo largo del siglo XX, en las faldas de la sierra de Pena Trevinca, a 10 de septiembre de 2025, en Ourense, Galicia (España). En la provincia de Ourense se han - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avisado de que Galicia "no ha fijado objetivos de conservación y medidas de conservación suficientemente específicas para cada lugar en sus zonas especiales de conservación (ZEC), incluidas las afectadas por incendios".

Así lo señala el organismo comunitario en una respuesta --a la que ha tenido acceso Europa Press-- formulada al eurodiputado socialista gallego, Nicolás González Casares, para quien la Comisión "realiza una enmienda a la totalidad" de la política ambiental de la Xunta.

La respuesta, firmada por la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, da seguimiento a la batería de preguntas presentadas por el eurodiputado socialista tras la ola de incendios que afectó a Galicia e pasado mes de agosto.

Al respecto, en un comunicado, González Casares ha señalado que, en la misma, la Comisión incide en que está tramitando un procedimiento de infracción desde el año 2015 "que tiene en su centro el incumplimiento sistemático por parte de la Xunta de las obligaciones legales que emanan de las directivas comunitarias y a las que el Plan director de la Red Natura aprobado por el PP no da respuestas".

"Frente a la propaganda de la Xunta, hechos: la política ambiental de la Xunta del PP falla a la hora de conservar las joyas naturales de Galicia, desprotegiendo nuestro patrimonio y lo hace de forma sistemática", ha censurado Casares.

El eurodiputado gallego ha sostenido que, "una vez más", la Comsión Europea "le pinta la cara" al Gobierno de Rueda, como "durante la ola de incendios", cuando "frente a la ocultación" de la superficie quemada en muchas zonas de altísimo valor ecológico, como Pena Trevinca, "tuvo que ser información de las instituciones comunitarias la que arrojó luz sobre lo que estaba sucediendo en los montes de Galicia".

EL PLAN INTEGRAL QUE RECLAMA BESTEIRO

"La dejadez de funciones no es una opción frente a las agresiones a nuestro patrimonio natural. Rueda y el PP tienen que superar la parálisis y dejar de mirar para otro lado, corregir el Plan director y aprobar un plan integral de recuperación de las zonas afectadas para reconstruir el patrimonio y devolver la vida al medio rural, tal y como reclama nuestro secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro", ha concluido.