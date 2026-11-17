Cartel de búsqueda - SOS DESAPARECIDOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación SOS Desaparecidos ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a Francisco José Figueiral Gómez, desaparecido desde este lunes, 16 de noviembre, en Ourense.
Según ha expuesto la entidad, el hombre tiene 38 años de edad y se encuentra desaparecido desde las 22.15 horas. En cuanto a su apariencia, mide 1,78 metros, es moreno y tiene barba.
La alerta incluye información sobre su coche para facilitar su identificación. Se trata de un Toyota Yaris de color gis y matrícula 6390 FLB.
SOS Desaparecidos ha solicitado colaboración para dar con su paradero.