Buscan a un hombre de 73 años desaparecido en Noalla, Sanxenxo (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha desaparecido en la tarde de este jueves en la zona de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), y se ha puesto un operativo de búsqueda para encontrarlo.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, la mujer del hombre avisó a la Guardia Civil sobre las 19.20 horas alertando de que este había salido a cazar con su perro y no había regresado.

Por ello, se ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participa Protección Civil, agentes de la Guardia Civil y el dron de la Policía Local, que cuenta con una cámara térmica.