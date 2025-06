Caballero asegura que el Ayuntamiento quiere fiestas "pero tiene que cumplirse la ley" y niega una decisión política

La Comisión de Fiestas de Coia lamenta las trabas y advierte sobre el impacto económico de la suspensión

VIGO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este miércoles que el gobierno local no se opone a la celebración de las fiestas, sino que quiere que se celebren, pero ha advertido de que "hay una ley y tiene que cumplirse".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, y ha subrayado que el cumplimiento de la normativa es más importante si cabe en el caso de las fiestas y la instalación de atracciones porque vela por la seguridad de las personas.

De este modo, ha justificado que el Ayuntamiento no haya validado el plan de autoprotección presentado por la Comisión de Fiestas de Coia que, en las últimas horas, ha confirmado la suspensión de los festejos, previstos para los días 4 al 9 de julio.

Según Abel Caballero, la documentación presentada adolecía de una serie de problemas, como la falta de identificación de la persona responsable en algunas atracciones, y otros incumplimientos normativos. "Y claro, fallos de esa envergadura tienen que ser subsanados en detalle", ha explicado.

El alcalde ha recordado que su gobierno multiplicó por tres las subvenciones a las fiestas, y ha defendido que se celebren, pero ha reiterado que deben hacerse "cumpliendo todas las normas y dando la garantía de que todas las normas se cumplen". "¿Quién determina el cumplimiento? Los técnicos del Ayuntamiento. No son decisiones políticas. Son decisiones técnicas que además están hechas para velar por la seguridad de la gente", ha añadido.

Por otra parte, ha criticado el "oportunismo" del PP, que ha culpado a Caballero de que no se puedan celebrar este año unas fiestas centenarias como las de Coia. Al respecto, ha señalado que la normativa que se aplica en estos eventos fue aprobada por el Parlamento, pero el PP de Vigo "pide que no se cumpla la ley".

COMISIÓN DE FIESTAS

Mientras, la Comisión de Fiestas ha comparecido este miércoles ante los medios para explicar su decisión de suspender los actos. Así, han explicado que este lunes el Ayuntamiento les comunicó la decisión de no aceptar su plan de autoprotección (enviado a la administración local a principios de mes) y que no pueden subsanar las deficiencias señaladas en el plazo dado, de 5 días.

El presidente de la Comisión, Manuel Carrera, ha subrayado que se presentó toda la documentación legal requerida y que se hizo el plan de autoprotección siguiendo las mismas pautas que el año pasado. Por ello, ha concluido que "lo que sirvió antes no sirve ahora", cuando la normativa era la misma.

En ese sentido, ha criticado que el Ayuntamiento les hace requerimientos "que saben que no podemos cumplir" y ha advertido del impacto económico que tendrá la suspensión de la fiesta no solo para la comisión, sino para la economía del entorno.

Así, ha recordado que la organización tiene que evaluar las pérdidas, que serán cuantiosas, ya que, al no haber atracciones (el Ayuntamiento no ha contestado a las solicitudes de los feriantes, aunque ha avanzado que la mayoría no cumple la normativa), perderán el 80 % de los ingresos. A ello hay que sumar las posibles penalizaciones que tendrán que pagar a las orquestas contratadas y que ya no actuarán, entre ellas, la orquesta Panorama.

Del mismo modo, han advertido de las pérdidas para negocios como supermercados y hostelería, muchos de los cuales ya han cerrados sus pedidos para esos días, con mayor provisión de mercancías, e incluso contratos para reforzar su personal.

Finalmente, ante la posición del Ayuntamiento, la Comisión da por hecho que el año pasado, con la misma normativa, se optó por una mayor flexibilidad, pero han remarcado que, en este año, nadie les advirtió de que se incrementarían las exigencias o que se impondría un cumplimiento más estricto de la ley, a pesar de las numerosas reuniones con técnicos municipales. Además, han lamentado que ni la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez, ni el alcalde, Abel Caballero, han querido reunirse con ellos.