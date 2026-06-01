Caballero destaca el "éxito" del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: "La ciudad se volcó en todos los actos"

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado el "éxito total" para la ciudad del Día de las Fuerzas Armadas, después de que este año el Ministerio de Defensa organizase los actos principales en las inmediaciones de la playa de Samil, contando con la presencia de los reyes Felipe y Letizia y de la princesa Leonor.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha subrayado que el pasado fin de semana la urbe olívica rindió homenaje a las Fuerzas Armadas Españolas, siendo el "centro de atención mediática" de toda España, lo que significa "mucho" para Vigo.

El alcalde ha recordado que el pasado viernes el rey Felipe VI presidió la parada naval en medio de la ría, mientras que el desfile militar fue el sábado en la avenida de Samil, contando ambos actos con "miles de personas" que acudieron a disfrutar de la celebración: "La ciudad se volcó en todos los actos".

"Nunca tanta gente hubo en Samil", ha dicho, destacando la presencia por primera vez de Leonor en este acto.

Abel Caballero también ha puesto el foco en la afluencia de visitantes que recibió Vigo la semana pasada, apuntando a lo que supone el turismo no solo para los hoteles, sino también para los restaurantes o para los comercios.