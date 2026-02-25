Caballero y Regades firman el convenio para "salvar" la ETEA en un acto sin la Xunta, a la que acusan de "paralizar"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el delegado de Zona Franca, David Regades, firman el convenio de desarrollo del PS1 en la ETEA, con presencia del rector, Manuel Reigosa, y de representantes del CSIC y del gobierno local. - EUROPA PRESS

VIGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el delegado de Zona Franca, David Regados, han firmado este miércoles en un acto público el convenio para la urbanización del ámbito PS-1 de la antigua ETEA y para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el recinto, un acuerdo del que forma parte también la Xunta (que aporta 10 millones d euros para la urbanización), pero que no ha sido convocada al acto.

Así, acompañados por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y por la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González, entre otros, el alcalde y el responsable de Zona Franca han suscrito el convenio, que tiene una vigencia de 4 años (prorrogable otros 4), y que el gobierno gallego ya había firmado electrónicamente y remitido al Ayuntamiento.

Abel Caballero ha subrayado en su intervención que la Xunta mantuvo "paralizado" el desarrollo de la ETEA durante "18 años" para "seguir castigando a la ciudad", y ha advertido de que "alguien tiene que responder por esto".

Asimismo, ha asegurado que, hace tres años le propuso al gobierno autonómico que el Ayuntamiento hiciera las obras de urbanización si la Xunta enviaba los recursos, pero éste "dijo que no". "Ahora presumen de que pagan la urbanización, pero es que están obligados por ley", ha aseverado Caballero.

Según el regidor olívico, han tenido que ser el Ayuntamiento y la Zona Franca los han acudido a "salvar" la ETEA, y ha recordado que la cesión de edificios a la Universidad por parte de Zona Franca y la construcción de la nueva sede del Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) permitir poner en marcha el antiguo proyecto de un complejo científico.

El alcalde ha aprovechado el acto para reiterar su oposición a la construcción de una residencia de mayores, "que paga la Fundación Amancio Ortega", en esa zona, porque estos servicios "tienen que estar en ámbitos urbanos". Igualmente, ha señalado que él no hubiera "tolerado" que Zona Franca comprase los terrenos de la ETEA al Ministerio de Defensa (la operación costó casi 30 millones al organismo estatal), ya que tendría haber sido una cesión gratuita a la ciudad.

PLAZO DE LAS OBRAS

Por su parte, el delegado de Zona Franca ha expresado su "orgullo" por la firma del acuerdo, que permite "desbloquear" un proyecto "estratégico" y solventar "un problema de la administración autonómica".

Regades, a quien el alcalde definió como el delegado de Zona Franca "más eficiente y mejor de la historia de la ciudad", ha constatado que, sin la intervención de este organismo estatal y del Ayuntamiento, el desarrollo de la ETEA seguiría siendo todavía "una promesa".

Con respecto a los plazos, ha explicado que en unas semanas se llevará a aprobación de la licitación del proyecto, que será conjunto (obtras de urbanización y aparcamiento). A partir de ahí se tiene que producir la adjudicación del proyecto y luego el inicio de las obras, algo que ocurrirá en un plazo aproximado de un año. El tiempo de ejecución de los trabajos es de unos 18 meses, según Regades.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Por su parte, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha agradecido el trabajo de las tres administraciones públicas implicadas y ha subrayado que el desbloqueo de la 'Ciudad del Mar' permitirá sentar las bases de un polo de investigación marina "competitivo" y que "puede ser ejemplo para todo el mundo".

Mientras, la portavoz del CSIC ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para hacer avanzar el proyecto que permita construir un nuevo centro de investigación, y ha señalado que este convenio es una "noticia excelente" porque "aporta certidumbre" y permite "una cooperación institucional absolutamente necesaria".

POLÉMICA POR LA AUSENCIA DE LA XUNTA

Cuestionado por la ausencia de ningún representante de la Xunta en el acto, el alcalde ha señalado que el PP "se queja de los errores que cometen ellos mismos". "Nosotros le enviamos el convenio para acordar una fecha, y nos devolvieron el convenio firmado. No están aquí porque ya firmaron", ha afirmado Abel Caballero, que calificó de "deslealtad absoluta" la visita de la conselleira María Martínez Allegue a la ETEA a principios de febrero.

"Cuando las cosas se hacen de tres partes, las tres partes tienen que ponerse de acuerdo también en las formas, porque en la democracia las formas son muy importantes", ha proclamado, y ha lamentado que fue la Xunta la que "rompió cualquier posibilidad de hacer algo, como hace siempre".

Según el regidor, "lo importante es que otra vez Vigo está salvando a Vigo". "No es la Xunta quien salva a Vigo", ha zanjado.