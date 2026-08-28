Caballero repite que Vigo "resuelve" los problemas de agua del área y niega la deuda con Augas porque está "recurrida"

VIGO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'guerra del agua' entre el gobierno municipal de Vigo y la Xunta de Galicia continúa este viernes y, tras las declaraciones de la conselleira Ángeles Vázquez, recordándole al regidor olívico que el agua no es "patrimonio exclusivo" suyo, ahora Abel Caballero vuelve a insistir en que es Vigo la que tiene que resolver los problemas de abastecimiento y de las conducciones de agua en municipios del entorno, como Baiona, Moaña o Redondela.

En declaraciones remitidas a los medios, ha ironizado sobre esa cuestión, preguntando que, si no es Vigo quien soluciona esos problemas, será "el Papa de Roma". "Esta conselleira no se entera", ha afirmado, tras señalar que tanto Ángeles Vázquez como el presidente Alfonso Rueda "deber ser los únicos de Galicia que no se enteraron que hay problemas de abastecimiento".

Por otra parte, Caballero ha negado que la red de Vigo tenga pérdidas superiores al 20%, y ha insistido en que esas fugas se reducen al 6,3%, las menores "de Galicia y de España".

Con respecto a la deuda por impago del canon a Augas de Galicia, el alcalde de Vigo ha repetido que, en estos momentos, ese cobro está recurrido, en el marco de un contencioso administrativo que está pendiente de resolución del Supremo. "Está recurrido, en tanto no lo digan los tribunales la deuda es cero ¿o es que no se enteró de que quien decide son los tribunales y no es ella?", ha añadido.

Finalmente, el regidor vigués ha insistido en la necesidad de construir un segundo embalse aguas arriba de la presa de Eiras, en el río Oitavén, algo que "está acordado" tras el estudio de alternativas pagado por Gobierno, Xunta y Ayuntamiento.

"Es un clamor en Vigo. Es que en Vigo hay agua. El problema es que no hay agua embalsada para soportar estas sequías y estamos en restricciones", ha incidido, antes de reiterar que "la presa de Eiras es muy pequeña".

Para Abel Caballero es un "escándalo" dilatar la solución hasta el horizonte de 2070, y la Xunta "se está burlando" de Vigo con su posición. "Es de una gravedad extrema que quieran dejar a Vigo sin agua y que nos digan que paremos la actividad económica, habrá que parar la hostelería, habrá que parar todo. No, no, hay que anticiparse", ha sentenciado.