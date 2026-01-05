Cabeza de Manzaneda (Ourense) roza los -10ºC de mínima durante la mañana de este lunes

Archivo - Vacas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cabeza de Manzaneda (Ourense) ha rozado durante la mañana de este lunes los -10ºC de temperatura mínima. Aemet y Meteogalicia han alertado de que tanto para esta jornada y como para la del martes, Día de Reyes, se esperan temperaturas mínimas muy frías con las cotas de nieve muy bajas.
Así las cosas, la estación de Manzaneda registraba -9.9ºC a las 8.50 horas, mientras que Xares, en A Veiga, también en Ourense, marcaba -9.3ºC a la misma hora.
Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense) registró -8.8ºC a las 8.30 horas y Corzos, en A Veiga, se quedaba muy cerca con -8.6ºC a las 8.00 horas.
En Pedrafita do Cebreiro (Lugo), la mínima ha sido de -7.1ºC a las 4.20 horas.
Esta semana estará marcada por la llegada de una masa de aire ártico que está provocando un descenso de las temperaturas en la mitad norte, con nevadas en cotas bajas, sobre los 300 metros. Según la predicción de la Aemet, el frío durará, por lo menos, hasta este jueves.