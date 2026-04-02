Una de cada dos ordenaciones sacerdotales previstas por la Iglesia gallega este año corresponde a extranjeros

Archivo - Manos de un cura en el interior del templo durante la beatificación de los doce misioneros redentoristas asesinados durante la Guerra Civil, en la Catedral de La Almudena, a 22 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia gallega espera cerrar el año con al menos ocho nuevos sacerdotes, con la ordenación de seis actuales diáconos más tras los dos que ya han sido ordenados en las últimas semanas en Lugo. De ellos, cerca de la mitad son extranjeros.

Y es que la Diócesis lucense ha celebrado este mes la ordenación sacerdotal de Jesús Ángel González Beltrán y Salomón Andrés Nakhal Akel, ambos naturales de Venezuela y formados en Galicia.

Según fuentes de dicha Diócesis consultadas por Europa Press, desde 2020, Lugo ha ido incorporando nuevos sacerdotes que actualmente desarrollan su ministerio en parroquias y comunidades. Ese año fueron ordenados Alejandro Asorey Novoa, natural de Lalín, y Carlos Jesús Sánchez Márquez, de Lugo.

En 2021 recibieron la ordenación Guillermo Carrillo Vargas, procedente de Costa Rica, y Rubén Ponce Díaz, de Ferrol. En 2023, fue ordenado Ignacio Felpeto Criado, también de Lugo, y en 2024 Santiago Lillo Ortiz, originario de Vigo.

Este año se han sumado a la lista Jesús Ángel González Beltrán y Salomón Andrés Nakhal Akel, aunque se espera que no sean los únicos en Galicia en recibir este sacramento de la Iglesia Católica en 2026.

MÁS ORDENACIONES

De esta manera, otras fuentes eclesiásticas consultadas por Europa Press han indicado que en los próximos meses se espera que se ordenen al menos otros seis párrocos en la Comunidad.

Así, uno de ellos podría pertenecer a la Diócesis Mondoñedo-Ferrol, después de que se ordenase un diácono en las últimas semanas. Tras una formación de al menos seis meses, podría cerrar el año ya como cura. Natural de Colombia, estudió en el Seminario Mayor Interdiocesano Apóstol Santiago, que comparten las diócesis de Santiago, Tui-Vigo y Montoñado-Ferrol.

En ese centro, donde en la actualidad se forman 17 jóvenes, también estudió un actual diácono que probablemente se ordene sacerdote este 2026, natural de la Diócesis de Santiago.

Por su parte, en la Diócesis Tui-Vigo el último párroco que se ordenó fue el pasado 8 de diciembre y no se prevé ninguna ordenación más este ejercicio.

OURENSE

Sin embargo, la Diócesis de Ourense es la más activa de toda la Comunidad, ya que espera que este año se puedan ordenar entre cuatro o cinco nuevos párrocos. Todo ello debido a que allí coexisten dos seminarios: el seminario Divino Maestro y el seminario Redemptoris Mater, también diocesano pero vinculado a las misiones y al Camino Neocatecumenal.

Precisamente el responsable del seminario Divino Maestro, José Ángel Feijóo Mirón, ha explicado que en la actualidad en la diócesis existen hasta seis diáconos, de los cuales se espera que este año sean ordenados cuatro o cinco de ellos. Eso sí, ha recordado que es el obispo el que decide si se lleva a cabo. De los seis, dos son hispanoamericanos.

Al respecto, ha puesto en valor la importancia y la "riqueza" que supone que cada vez más extranjeros vengan a formarse a Galicia. "Gracias a Dios, somos la Iglesia Católica. Su nacionalidad, su origen, no es un tema que nos preocupe", ha reivindicado Feijóo Mirón, en declaraciones a Europa Press.

"¿Quién evangelizó América? Pues al igual que en otro momento histórico muchos sacerdotes españoles fueron allí, hoy en día, gracias a Dios, muchos sacerdotes americanos y seminaristas vienen a España. Es la riqueza de la Iglesia", ha insistido, mostrando su orgullo por que en su seminario se forman hasta 15 jóvenes de diversas nacionalidades y nueve más en el Redemptoris Mater.