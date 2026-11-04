Cae una banda de tráfico de drogas en la provincia de Lugo en una operación con seis detenidos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

LUGO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización especializada en la distribución de cocaína en la provincia de Lugo. Esta operación, denominada Rubber Duck, se ha saldado con seis detenidos, dos de los cuales son los cabecillas y han entrado en prisión.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad en documento público y contra la seguridad vial. Esta organización operaba en distintas localidades de Galicia y León.

La investigación se inició en el verano del pasado año ante una creciente preocupación social por la supuesta venta de drogas en Sarria y zonas limítrofes.

Las gestiones indiciarias permitieron detectar que varias personas realizaban frecuentes desplazamientos desde Madrid hasta ayuntamientos como Ponferrada (León), Sarria y Lugo, supuestamente para "abastecer de estupefacientes a distribuidores locales".

Durante el desarrollo de la investigación se constató que la organización se abastecía principalmente a través de contactos establecidos en Madrid y que adoptaba importantes medidas de seguridad para dificultar la detección de sus actividades.

DETENCIONES

En septiembre de 2025 se practicaron las primeras intervenciones en Madrid, donde fueron detenidos dos vecinos de Lugo, de 68 y 51 años, a quienes se les incautó un kilo de cocaína.

Las investigaciones permitieron comprobar que la organización utilizaba vehículos modificados con compartimentos ocultos, conocidos como caletas, de difícil detección en inspecciones rutinarias. Estos espacios eran empleados para transportar tanto sustancias estupefacientes como armas de fuego.

A finales del 2025, en un aparcamiento público de Ponferrada, se procedió a la detención de otros dos integrantes de la organización, un vecino de dicha localidad, de 36 años de edad, y otro de Madrid, de 34 años de edad. En esta actuación se intervino un arma corta de 9 mm, carente de numeración y dispuesta para su utilización, así como 8.300 euros en efectivo.

Al detenido procedente de Madrid también se le atribuyeron supuestos delitos de falsedad en documento público y contra la seguridad vial, al portar un permiso de conducción falsificado a nombre de otra persona, con el que pretendía ocultar que carecía de autorización para conducir en vigor.

Finalmente, fueron detenidos dos vecinos de Sarria, de 44 y 33 años de edad, considerados presuntos distribuidores finales de las sustancias estupefacientes en la zona y municipios limítrofes.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desarticulada "una de las redes de distribución de cocaína más activa de la provincia de Lugo". Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del tribunal plaza uno, sección de instrucción de Lugo.