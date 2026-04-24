Cae la confianza del consumidor en Galicia hasta su peor dato desde finales de 2023

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El indicador de confianza del consumidor se situó en -17,94 puntos en el primer trimestre del año, su peor dato desde finales de 2023, según la encuesta coyuntural a hogares que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Este indicador registra una caída, en concreto, de 3,47 puntos respecto al trimestre anterior, cuando estaba en -14,47. En el mismo periodo de 2025 se situaba en -13,81 y hay que retrotraerse hasta el último trimestre de 2023 para encontrar un dato peor: -22,92 puntos.

Así, en el primer trimestre de 2026, disminuyeron los cuatro indicadores parciales de perspectivas de evolución: la situación financiera personal (-3,76), la situación económica en Galicia (-6,19), la capacidad futura de ahorro (-2,58) y el desempleo (-1,44).

El indicador de confianza del consumidor varía en función de los ingresos del hogar. En general, los hogares con menores ingresos medios mensuales presentan valores más bajos, mientras que la confianza aumenta al incrementarse los ingresos del hogar.

No obstante, este trimestre el valor más bajo del indicador se sitúa en los hogares con ingresos entre 600 y 1.000 euros (-37,33 puntos). En los hogares con ingresos superiores a 3.000 euros, alcanza -3,79 puntos.

CAMBIO DE HÁBITOS Y OTRAS MEDIDAS

De enero a marzo, el 24,58% de los hogares gallegos cambió sus hábitos de compra, optando por marcas blancas, productos en oferta, etcétera. Esta fue la medida económicas más habitual empleada para reducir los gastos, aumentar los ingresos o afrontar pagos en este período.

La siguiente opción con mayor frecuencia fue la disminución de otros gastos comunes distintos de la alimentación (vestido y calzado, transporte, gas, electricidad, etcétera), declarada por el 11,72% de los hogares.

Un 3,53% de los hogares recibió ayuda económica de familiares o amistades, un 2,58% tomó medidas financieras y en un 1,63% algún miembro del hogar comenzó a trabajar o aumentó su jornada.

El 17,63% de los hogares gallegos no se permitió ningún extra en los tres últimos meses --considerados como extra los gastos en vacaciones o viajes, para afrontar imprevistos o grandes compras, de alimentación, ropa o calzado, nuevos servicios para el hogar, salir a cenar o ir al cine--.

Con la vista puesta en los próximos tres meses, el 65,91% de los hogares gallegos tiene pensado realizar gastos en ocio, el 41,82% realizar algún extra en productos de alimentación, el 39,7% prevé ahorrar algo y el 22,16% hacer frente a imprevistos o grandes compras.

A mayores, el 13,04% de los hogares gallegos está pagando la vivienda principal en la que reside (-0,39 puntos en variación interanual), el 8,82% el coche y el 2,94% una segunda vivienda.