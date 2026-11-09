Cae junto a la vía del tren un coche en Cervo (Lugo) e interrumpe la línea entre Viveiro y Ribadeo

LUGO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un coche se ha salido de la vía esta tarde de lunes en el municipio de Cervo (Lugo) y ha caído junto a las vías del tren. Adif informa de que este accidente ha obligado a interrumpir la circulación entre Viveiro y Ribadeo, de la línea de ancho métrico Ferrol.

El 112 Galicia informa de que a las 16,40 horas recibió el aviso de los agentes de la Policía Local de Cervo por un coche que se salió de la vía a la altura del kilómetro 5,5 de la LUP-1510. Según relataron, el vehículo, con la persona que conducía en el interior, descendió el borde de las vías del tren.

A pesar de la caída, la persona conductora del vehículo salió por sus propios medios. Con todo, necesitó asistencia médica y fue evacuada al centro hospitalario de referencia.

Si bien el coche no llegó a posarse sobre el carril, quedó bastante cerca en la infraestructura. Fueron avisados, entre otros, centro de seguridad de ADIF, 061 y Bomberos de Viveiro. Para la retirada del vehículo se debe usar una grúa especial.