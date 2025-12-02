Caen las pernoctaciones en turismo rural y albergues en Galicia en octubre y suben en apartamentos y campings

Archivo - Un peregrino realiza el Camino de Santiago, a 15 de junio de 2021, en Portomarín, Lugo, Galicia, (España). Como consecuencia de una mejoría en la evolución de la situación epidemiológica del Covid-19 en Galicia, la Xunta ha decidido permitir la - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros gallegos (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han experimentado una evolución diferente en el mes de octubre, según los datos que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, en la comparativa interanual, bajaron las pernoctaciones registradas en alojamientos de turismo rural (un 5,7% menos) y las de albergues (-24,9%), mientras subieron en apartamentos turísticos (un 17,83% más) y en campings (+43,7%).

En concreto, las pernoctaciones en apartamentos turísticos alcanzaron las 64.823, las de alojamientos de turismo rural se quedaron en 25.606, fueron 70.394 en albergues (51.000 de peregrinos del Camino de Santiago) y 14.696 en campings.

El índice de precios en alojamientos de turismo rural en la comunidad gallega refleja un descenso interanual del 3,62%.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, llas pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,4 millones en octubre, con un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado.

Los datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en España hechos públicos este martes muestran que las pernoctaciones de residentes subieron un 7,5%, mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,9%. La estancia media fue de 3,9 pernoctaciones por viajero.

Los datos del INE también reflejan un incremento de precios en todas las categorías. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 2% en octubre respecto al mismo mes de 2024, en tanto que el Índice de Precios de Campings (IPAC) avanzó un 2,9% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) repuntó un 6,1%.

Por apartamentos turísticos, las pernoctaciones aumentaron un 7% en octubre, en las que la de los residentes se incrementaron un 9% y las de no residentes un 6,5%.

La estancia media descendió un 2,4%, hasta 4,9 estancias por viajero. En octubre se ocuparon el 38,6% de las plazas ofertadas, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 42,4%, un 4,5% más.

El 78,9% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 31,8% del total.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,4 millones de pernoctaciones y un aumento del 10,7% en comparación a octubre del año pasado. Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 85% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 858.000 pernoctaciones. Costa Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, del 91,6%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Arona.

LOS CAMPINGS CRECEN UN 2,7%

Por otro lado, las noches en campings subieron un 2,7% en octubre frente al mismo mes de 2024. Las de residentes aumentaron un 15,6%, en tanto que las de no residentes descendieron un 5,1%.

Durante octubre se ocuparon el 41,3% de las parcelas ofertadas, un 1,6% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 43,3%, con un descenso del 2,2%. El 57,7% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 32,6% del total.

Asimismo, Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 962.000 pernoctaciones y un aumento del 10,8% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 59,8% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 420.000 pernoctaciones y también presentó el mayor grado de ocupación, del 78,7%. Los puntos turísticos con más noches fueron Benidorm, Mont-Roig Del Camp y Tarragona.

DATOS DEL TURISMO RURAL

Las estancias en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 2,8% interanual en el décimo mes. Las de residentes aumentaron un 3,5% y las de no residentes un 1,8%. Se ocuparon el 19,5% de las plazas, un 7,1% más que en octubre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 34,7%, con descenso anual del 2%.

Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 171 mil pernoctaciones, un 2,8% menos que en octubre de 2024. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 51,3%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 136.000 pernoctaciones y la mayor ocupación, con el 51,4% de las plazas ofertadas.

En albergues, las estancias disminuyeron un 10,1% en octubre. Las de residentes bajaron un 18% y las de no residentes un 4,1%. Se ocuparon el 27,4% de las plazas, un 8,9% menos que en octubre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 34,1%, con un descenso anual del 9,4%.

La Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con más de 117.000 noches, y la mayor ocupación, del 63,6% de las plazas ofertadas.