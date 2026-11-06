Calvos de Randín vuelve a marcar la mínima, con 8 grados bajo cero, en un viernes en el que llegan las lluvias a Galicia

Archivo - Varias vacas en un campo cubierto de nieve, a 24 de febrero de 2023, en A Fonsagrada, Lugo, Galicia (España). El anticiclón y la borrasca que se encuentran sobre la península han creado un corredor de aire frío de origen polar marítimo. Esto ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OURENSE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de Calvos de Randín vuelve a marcar este viernes la temperatura mínima de la comunidad, con 8 grados bajo a las 4,20 horas de la madrugada.

Varios ayuntamientos del interior gallego registraron temperaturas bajo cero esta madrugada, como Xinzo (-6,3 grados) y Verín (-4,8 grados).

En esta jornada de 6 de noviembre llegan las lluvias a Galicia, según explica MeteoGalicia serán precipitaciones débiles que entrarán por el suroeste por la tarde.

La ausencia de altas presiones permite la llegada la llegada de la borrasca Bruna por el oeste. El fin de semana estará marcado por chubascos aislados y temperaturas en ascenso. MeteoGalicia prevé que la próxima semana sea de lluvias.