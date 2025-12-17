La Cámara acuerda declarar el 2026 como 'Ano Oteriano' por el 50 aniversario de la muerte de Otero Pedrayo - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega ha acordado declarar el próximo año 2026 como 'Ano Oteriano', con motivo del 50 aniversario de la muerte del escritor y político Ramón Otero Pedrayo (1888 - 1976) para promover actividades de investigación, difusión y puesta en valor de vida y obra en colaboración con las instituciones culturales, educativas y académicas del país.

De este modo, el 2026 será 'Ano Oteriano', una vez que finalice este 2025, en ejercicio en el que se recordó a otro ilustre galleguista, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con motivo del 'Ano Castelao', coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte.

Este martes y ante la presencia de personalidades de la cultura como el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices, ha dado lectura en pleno a una declaración institucional acordada por los grupos parlamentarios con motivo de esta efeméride, así como del centenario de la publicación de una de sus grandes obras, la 'Guía de Galicia'.

Profesor, ensayista, geógrafo, novelista, político y miembro destacado de las Irmandades da Fala y más tarde del Partido Galeguista, Otero Pedrayo fue uno de los pilares del florecimiento cultural e intelectual de Galicia, representante de una generación que supo vincular el galleguismo con la defensa de la cultura universal y con compromiso con nuestra tierra.

El texto señala que su obra sigue siendo un "referente de estudio" y de inspiración. "Su ejemplo de dedicación a Galicia, a la lengua y a la cultura gallega merece, en este marco conmemorativo, un reconocimiento institucional amplio y transversal", indica.

La declaración, que recuerda que su labor le valió la designación como "Patriarca das Letras Galegas", señala que Pedrayo se formó en el galleguismo de la mano de Antón Losada Diéguez, junto con Risco y Cuevillas, formando parte del Ateneo Ourenanso en 1914 y también del Grupo Nós con los intelectuales más destacados de aquel tiempo, con todo lo que significó este grupo en el mundo cultural gallego. La Real Academaia Galega lo nombró miembro de número en 1929.

Maestro de vocación, inició su implicación en la vida política gallega en 1918 con su participación en la candidatura regionalista de Lois Porteiro Garea, miembro de las Irmandades da Fala de Compostela y, tres años más tarde, viaja a Vigo, en abril de 1921, con Vicente Risco y Noguerol, para participar en la asamblea anual de las Irmandades.

Con la llegada de la República, Otero y otros galleguistas ven la posibilidad de alcanzar la autonomía de Galicia, por lo que empieza en 1930 a recorrer la provincia de Ourense dando mítines de carácter nacionalista y fundando el Partido Nazonalista Repubricán de Ourense, del que fue presidente, defendiendo la cooficialidad de las lenguas y la autonomía de Galicia.

Alcanzó entonces la acta de diputado, junto a Castelao y Suárez Picallo, y en diciembre de 1939 participa en la fundación del Partido Galeguista, de cuyo Consello Executivo formó parte. Nunca abandonó el Partido Galeguista, aunque por su profundo catolicismo y pensamiento político de corte liberal y conservador disintió en ocasiones de sus propuestas.

PRIMER CATEDRÁTICO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA USC

El texto, leído por Santalices, recuerda también que participó muy activamente en la campaña del plebiscito del Estatuto de Galicia, compartiendo como todos los galleguistas la alegría por el triunfo del 28 de junio de 1936. Un recorrido político que hizo que fuese víctima de represión una vez sobrevenido el lavamientos militar que trunca todas sus ilusiones, y en el año 1937 fue destituido y apartado de la enseñanza, a la que no volverá a incorporarse hasta 1948. En 1950 oposita a la cátedra de Xeografía de la Universidade de Santaigo, convirtiéndose en el primer catedrático de esta materia de la USC.

El texto destaca la labor de la Fundación Otero Pedrayo, ubicada en Trasalba-Amoeiro (Ourense), para velar por la proyección de su figura y de su obra, que están presentes en la producción editorial, cultural y docente por todo el país.

"Ramón Otero Pedrayo nos une a todos. Es una de las personalidades más conocidas y reconocidas por todos los gallegos y gallegas. Por eso el pueblo gallego le otorgó su máxima estima", apunta.