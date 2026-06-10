Capitanía Marítima y Puerto de Vigo hacen seguimiento de un pesquero encallado en un astillero, sin heridos ni vertido

El pesquero Pepe Barreiro, encallado y escorado en la rampa de varada del astillero J.M. Armada, en el barrio vigués de Teis. - PUERTO DE VIGO

VIGO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pesquero 'Pepe Barreiro' permanece encallado y escorado en la rampa de varada del astillero J.M. Armada (antiguo Astilleros y Varaderos Montenegro) --tras producirse un problema en la maniobra de subida a la grada en las últimas horas--, a la espera de que pueda ser enderezado, según han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo.

El barco llegó al astillero, situado en el barrio vigués de Teis, para la realización de labores de mantenimiento, pero al subir a la grada quedó encallado por un problema mecánico. Ninguna persona ha resultado herida en este incidente.

Fuentes del Puerto de Vigo han explicado que, pese a la notable inclinación, no se ha producido ningún tipo de vertido y "se están adoptando todas las medidas de precaución". La Capitanía Marítima de Vigo ha asumido el seguimiento de la situación, a la espera de que se adopte la mejor solución para enderezar la embarcación.