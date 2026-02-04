Carlos Cuerpo ve que la propuesta de reforma de la financiación autonómica es "buena"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado "abierto a conversar" con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, este miércoles durante su presencia en la facultad de económicas de la Universidade de Santiago de Compostela. Con todo, ha remarcado que "su interlocutora" es la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Cuerpo ha sido preguntado por los medios de comunicación acerca de la financiación autonómica y la postura de la Xunta minutos antes de mantener un coloquio con alumnos en esta facultad compostelana.

Cuestionado sobre si hablaría con el conselleiro, toda vez que este ha asistido a la charla, el ministro ha apuntado que "el consejero de Hacienda ya sabe que su interlocutora en materia de financiación autonómica es la ministra de Hacienda".

"Acaban de tener hace escasas semanas también la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha recordado, antes de destacar que él, "por supuesto", está "abierto a conversar y compartir" el diagnóstico y la visión del Gobierno "sobre el futuro de la financiación autonómica y esta buena propuesta que se ha puesto sobre la mesa".

FONDO 'ESPAÑA CRECE'

En concreto sobre la financiación, según ha apuntado el ministro, no ha hablado durante su reunión previa con el Foro Económico de Galicia, cuyo director, el profesor Santiago Lago, fue en su día miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica.

"No ha salido el tema de la financiación autonómica, pero sí ha salido, por ejemplo, la importancia del fondo 'España crece', ese fondo que acabamos de presentar. Un fondo que supone una capitalización, un colchón de capital para ICO de más de 10.000 millones, que se va a traducir, esperamos en más de 120.000 millones para la economía española", ha explicado.

Según el titular de Economía, "era de su interés" y por eso han estado "comentando las principales características, incluyendo el esfuerzo que va a hacer este fondo también para la construcción de vivienda en alquiler asequible".