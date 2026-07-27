Carmela López ve a la Ribeira Sacra "Patrimonio Mundial por sus valores" y confía en lograrlo el próximo año

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, en la Ribeira Sacra - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO, 27 Jul. (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha mostrado su respeto por la decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco este lunes de devolver la candidatura de la Ribeira Sacra al Estado español para que complete y refuerce el expediente antes de volver a someterlo a evaluación. Al mismo tiempo, ha trasladado la confianza de la institución provincial en que este proceso concluirá con el reconocimiento internacional del territorio.

López ha asegurado que la resolución de la Unesco no resta valor a la candidatura e ha insistido en que "la Ribeira Sacra reúne todos los valores que la hacen merecedora de formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial" y que "será el año que viene cuando lo sea oficialmente".

La Diputación de Lugo contesta así a la decisión del Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur), que después de varias horas de debate y de intensas negociaciones entre los países miembros, ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero.

Se trata de una resolución de referral o devolución técnica, la opción más favorable cuando una candidatura no consigue la inscripción inmediata. La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de quince países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura

La presidenta ha recordado que, para la Diputación, "no hay ninguna duda" sobre la relevancia de este enclave y ha afirmado que "ya es Patrimonio Mundial por sus valores". En este sentido, la ha definido como "uno de los paisajes culturales más extraordinarios de Europa y un territorio único en el mundo, donde la naturaleza y el ser humano construyeron a lo largo de más de mil años un legado excepcional que merece el máximo reconocimiento internacional".

Carmela López ha destacado que la singularidad de la Ribeira Sacra va mucho más allá de la belleza de su paisaje y ha puesto el foco en la riqueza histórica, cultural y patrimonial del territorio. Según explicó, "los cañones del Miño y del Sil, la viticultura heroica, los monasterios, las iglesias, los caminos, las aldeas y el inmenso patrimonio etnográfico conforman un paisaje cultural vivo, modelado a lo largo de los siglos por el esfuerzo de generaciones de vecinas y vecinos", un legado que, a su juicio, "tiene un valor universal que merece ser reconocido".

La responsable provincial también ha valorado el respaldo expresado por numerosos países durante el debate celebrado en el Comité del Patrimonio Mundial, al considerar que ese apoyo demuestra que la candidatura de la Ribeira Sacra cuenta con un amplio reconocimiento internacional.

"Respetamos la decisión adoptada por la Unesco y el procedimiento establecido, pero también tenemos la responsabilidad de defender aquello en lo que creemos. Y nosotros creemos en la Ribeira Sacra, en su valor excepcional y en la fortaleza de una candidatura que representa uno de los mayores patrimonios culturales y paisajísticos del mundo", afirmó.

La presidenta ha garantizado que la Diputación de Lugo continuará implicada en el proceso para fortalecer el expediente. "Vamos a seguir sumando. Vamos a continuar colaborando con todas las administraciones e instituciones implicadas, aportando todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer esta candidatura", señaló, incidiendo en que ese trabajo se realizará "desde la lealtad institucional, desde el diálogo y desde la cooperación".

Por último, Carmela López ha insistido en que la devolución técnica de la candidatura no supone un punto final, sino una oportunidad para reforzar el proyecto.

"Este no es el final del camino. Es un paso más en un proyecto de largo recorrido que requiere unidad, perseverancia y trabajo conjunto", ha concluido, asegurando que la Diputación seguirá apoyando "con absoluta convicción" una candidatura que considera "plenamente merecedora del reconocimiento como Patrimonio Mundial".