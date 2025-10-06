Carmen Calvo advierte del "nuevo rostro" del fascismo y pide memoria democrática: "Esto ha ocurrido antes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha advertido este lunes de un "retroceso en las mentalidades", así como de un "nuevo rostro" del fascismo "que está recorriendo todo el mundo". Por ello, ha pedido memoria democrática, sobre todo a los más jovenes, para recordar que "esto ha ocurrido antes y se parece a otra cosa que ocurrió".

"Creo que vivimos tiempos donde más que estar preocupados deberíamos estar ocupados trabajando por la democracia, por hacerle llegar a la gente más joven que la democracia no ha hecho más que empezar en la historia de la humanidad", ha reflexionado.

Así lo ha señalado este lunes ante los medios en Compostela, donde ha inaugurado el curso 2025-2026 del Ateneo de Santiago con una conferencia titulada 'Estructuras y Fortalezas de la Democracia', en la que ha abordado los desafíos a los que deben hacer frente las democracias en el contexto actual.

"Lo moderno es la democracia, lo antiguo es que alguien decida y que los demás acatemos. Y estamos viendo en el mundo personalidades curiosamente extrañas a las formas y a los modos democráticos en un momento donde tanto necesitamos que las generaciones más jóvenes cojan el testigo", ha aseverado.

En este contexto, ha afeado los discursos racistas, homófobos, machistas y fascitas, así como la postura de líderes mundiales como Netanyahu por "invadir y masacrar un territorio" o a Vladimir Putin por "invadir Ucrania y por poner a Europa en un problema importante".

"Estamos hablando de retrocesos en las mentalidades, retrocesos en las ideas y yo espero que en esto los demócratas del mundo, en cualquier lugar del mundo, de las ideas que seamos, estemos muy firmes, sobre todo pensando en la gente más joven", ha esgrimido.

Por todo ello, ha pedido memoria democrática y ha recordado que "la historia te devuelve a un plano muy humilde y te da el mensaje de que esto ha ocurrido antes, de que se parece a otra cosa que ocurrió".

"Seguimos siendo violentos, muy egoístas, muy poco respetuosos con el que piensa de manera diferente a ti, contra el que tiene la piel distinta, orientación sexual distinta o contra las mujeres. Últimamente el fascismo, que es viejo, aparece con otro rostro y uno de ellos es claramente machista", ha concluido.