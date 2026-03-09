Carmen García Mateo, Belén Rubio y Jacobo Porteiro registran sus candidaturas a las elecciones al Rectorado de la UVigo

VIGO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tres candidatos conocidos hasta la fecha al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, Belén Rubio y Jacobo Porteiro, han registrado este lunes oficialmente sus propuestas, después de que esta mañana se abriese el plazo para presentarlas.

En concreto, la candidata de Nós, García Mateo, formalizó su candidatura en Pontevedra, donde anunció ante los medios de comunicación que las profesoras Marián Fernández y Montserrat Cruz serán candidatas a vicerrectoras del campus de Pontevedra y de Ourense, respectivamente, dentro de su equipo.

Por su parte, la candidata de H2040, Belén Rubio, y el de ConSenso, Jacobo Porteiro, optaron por presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la UVigo.

"Si conseguimos la confianza de la mayoría de la comunidad universitaria serían tres mujeres las que ostenten la más alta representación de la UVigo en sus tres sedes", ha reivindicado García Mateo.

Por su parte, Rubio ha dicho que se presenta "como un acto de compromiso" con el centro académico y con toda la comunidad que hace posible que exista la UVigo. "Es un paso que doy que nace de la reflexión y de una convicción profunda de que la institución tiene un gran potencial y juntos podremos hacerla crecer", ha añadido.

"Hoy damos un paso importante para abrir una nueva etapa en la Universidad de Vigo. Presentamos esta candidatura con ilusión, con responsabilidad y con la voluntad de construir una universidad más moderna, más abierta y más preparada para el futuro", ha explicado Porteiro en un vídeo en sus redes sociales.