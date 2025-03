Cartel por días del Resurrection Fest: Judas Priest, el miércoles; Korn, el jueves; y Slipknot, el sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ressurrection Fest Estrella Galicia ha presentado su cartel por días para la edición de 2025, "la más grande e histórica". El festival arrancará con Judas Priest el miércoles.

Según destacan en un comunicado, el vigésimo aniversario de Resurrection Fest se celebra este año en Viveiro "con el cartel de metal y rock más potente del país".

Así, el miércoles 25, primer día del festival, arrancará con Judas Priest, Jinjer, Novelists, Signs Of The Swarm, From Fall To Spring y Tarja.

El jueves 26 será el turno de Korn, Till Lindemann, Seven Hours After Violet, Northlane, Stain The Canvas, Municipal Waste, Death Angel y Heredeiros Da Crus.

Ya el viernes 27 le tocará a Falling In Reverse, Tesseract, Angelus Apatrida, Aphonnic, Broken By The Scream y SOEN.

Por último, el sábado 28 será el turno de Slipknot, Skindred, Crossfaith, Aviana y Tetrarch.