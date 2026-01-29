El Casco Vello de Vigo prevé rehabilitar y crear más viviendas este año con la compra de un edificio en la calle Real

Archivo - Ana Ortiz en uno de los edificios que rehabilitará el Casco Vello. - XUNTA - Archivo

VIGO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Casco Vello de Vigo ha informado de los nuevos proyectos que pretende llevar a cabo este año, en el que rehabilitará y creará más viviendas con la compra de un nuevo edificio en la calle Real.

En concreto, la delegada territorial de la Xunta en la ciudad olívica y presidenta del Casco Vello, Ana Ortiz, ha avanzado este jueves las nuevas iniciativas que se pondrán en marcha este 2026 para recuperar edificios en mal estado y dotar al barrio histórico de nuevas viviendas.

Así, ha señalado que a lo largo de este ejercicio estará lista la licencia para los edificios situados en los número 25 y 27 del barrio de O Berbés. La planificación establece que se crearán hasta seis nuevas viviendas en los dos inmuebles, un de ellos ya completamente vacío.

Además, entre otros proyectos, este 2026 también se procederá a la compra del edificio número 20 de la calle Real para iniciar el proyecto de recuperación del mismo.

"El trabajo hecho durante los últimos 20 años para la recuperación del barrio histórico va a tener continuidad, porque nuestro compromiso es firme y vamos a seguir en esta línea para que el Casco Vello tenga una rehabilitación integral en el menor tiempo posible y también aporte nuevas viviendas para nuevos vecinos", ha añadido Ortiz, según recoge la Xunta en un comunicado.