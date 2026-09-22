CC.OO. rechaza poner "bajo sospecha" al personal educativo de baja y pide a la Xunta "rigor" en los datos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha rechazado poner "bajo sospecha" al personal educativo en situación de incapacidad temporal tras las declaraciones en las que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, abogó por un plan para evaluar las bajas del profesorado gallego.

En un comunicado, la Federación de Ensino de CC.OO. ha sostenido que estas afirmaciones introducen un "enfoque desacertado" al vincular los problemas de cobertura de personal, especialmente al inicio del curso, con las incapacidades temporales.

El sindicato considera necesario conocer cuántos de los puestos que fue necesario cubrir en estas primeras semanas corresponden realmente a incapacidades temporales y cuántos responden a permisos, excedencias, reducciones de jornada y otras situaciones administrativas.

Para CC.OO.-Ensino, si existen dificultades para cubrir sustituciones, la Administración debe actuar sobre los procedimientos de cobertura y analizar las causas de las incapacidades temporales, en lugar de cargar la responsabilidad en las personas que están de baja.

El sindicato reconoce las dificultades para cubrir un volumen elevado de sustituciones en periodos concretos, sobre todo en las primeras semanas del curso y señala que "el actual sistema de llamamientos telefónicos presenta limitaciones cuando deben gestionar simultáneamente un número elevado de puestos".

Precisamente por eso, ha indicado que en el marco del acuerdo sobre personal sustituto, CC.OO.-Ensino y el resto de las organizaciones firmantes acordaron con la consellería implantar un nuevo sistema telemático de llamadas mediante una aplicación web.

La organización sindical explica que se prevé que el nuevo sistema esté operativo a principios de 2027. Mientras tanto, CC.OO. le reclama a la Administración que "optimice los mecanismos actuales y adopte las medidas organizativas necesarias" para reducir los tiempos de cobertura.

ANALIZAR POR QUÉ SE PRODUCEN LAS BAJAS

El sindicato subraya que una incapacidad temporal deriva de una decisión médica y está sometida a los mecanismos legales de seguimiento y control.

"No hay discusión, las bajas las prescribe el personal facultativo", señala la secretaria xeral de la Federación de Ensino de CC.OO., Noelia Sánchez Vaamonde, que enmarca las declaraciones del conselleiro en la "estrategia general de la Xunta de estigmatizar a las personas trabajadoras".

La responsable sindical considera que el debate no debe centrarse exclusivamente en la duración de los procesos, sino también en analizar por qué se dan esas bajas y qué pasa en el sistema de salud para que duren lo que duran.

Además, aboga por analizar las condiciones en las que el personal educativo desarrolla su trabajo y recuerda que CC.OO. lleva años negociando medidas para mejorar las condiciones labores, reducir ratios, y reforzar recursos.

El sindicato recuerda su decisión de no apoyar el Plan integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo en Galicia 2026-2029, acordado por la Xunta con la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT.

Por último, ve necesario conocer las medidas concretas que se desarrollarán, las garantías que incorporarán y los recursos destinados a su aplicación.