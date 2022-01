El CDG estrena este jueves la versión de Cándido Pazó de 'A peste' como "metáfora" de la pandemia

Un reparto de 15 actores interpretará 40 funciones en Santiago hasta marzo en una adaptación de casi dos horas y media

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Galego (CDG) estrena --este jueves, 20 de enero, en Santiago (20,00 horas, Salón Teatro)-- la versión teatral de Cándido Pazó de la novela 'A peste', de Albert Camus, como una "metáfora" de la pandemia.

En rueda de prensa este martes en la propia escenografía creada por Dani Trillo, Pazó recuerda que Camus escribió esta obra literaria como una "gran metáfora" de la "inmensísima debacle" de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora, "como todo texto que se convierte en un clásico", hablará de lo que "los espectadores quieran entender".

"Sigue siendo una grandísima metáfora y así es como tratamos nosotros esta propuesta", deja claro. Y es que indica que es una "alegoría de grandes hecatombes".

Admite que se ha enfrentado a un "monumental reto" para la adaptación, pero defiende que para eso existe "un teatro institucional" como el CDG. De hecho, la duración de la obra es de casi dos horas y media --con descanso de diez minutos--, dado que fue "absolutamente incapaz" de hacerla de menor duración.

Con todo, asegura que es un montaje "ameno". El dramaturgo sostiene que han sido "muy libres" a la hora de encarar la versión teatral, aunque "al mismo tiempo muy fieles" a su "esencia", al incluir las reflexiones filosóficas de Camus.

MAYOR REPARTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Esta obra cuenta con 15 actores en escena, el mayor reparto del CDG en la última década desde 'A Ópera dos Tres Reás'. El elenco está conformado por: Evaristo Calvo, César Cambeiro, Nacho Castaño, Xurxo Cortázar, Salvador del Río, Casilda G. Alfaro, Paku Granxa, Luís Iglesia, Tone Martínez, Rebeca Montero, Marcos Orsi, Santiago Prego, María Roja, Santiago Romay y Carlos Sante.

Al respecto, Nacho Castaño ha destacado el "amplio" elenco, a la vez que ha puesto el foco sobre que este texto literario está "de plena actualidad con la pandemia"

La actriz Casilda G. Alfaro se ha mostrado "encantada" de formar parte de este proyecto. Asimismo, ha dado cuenta de que han pasado "miedo" por los contagios entre compañeros, si bien valora una "experiencia fantástica" con este trabajo.

Dani Trillo, el encargado de escenografía y 'attrezzo', ha contado que se partió de la idea de una ciudad. Se han creado diferentes espacios y niveles para que el paso entre escenas "vaya fluyendo" y se pueda observar cómo se tiñe de negro con el avance de la peste.

Por su parte, Martina Cambeiro, encargada de vestuario y caracterización, indica que "fue un reto" dar vida a los personajes, en un mundo "lleno de matices", diferencias sociales y momentos por los que atraviesa la ciudad.

El equipo artístico se completa con Alfonso Castro (iluminación), Belén Pichel (asistencia de dirección) y Keka Losada (asistencia de producción).

CONTAGIOS

El director del CDG, Fran Núñez, ha explicado que cuando se inició el proyecto se creía que la pandemia "sería un recuerdo" para el estreno, pero el coronavirus "aún no pasó". Apunta a que también hay "otras pandemias" como el hambre el cambio climático.

Así, se ha referido a cómo el coronavirus "dificulta todo muchísimo" para estos montajes. No obstante, ensalza la puesta en marcha de 'A peste' gracias al trabajo de un centenar de personas dentro y fuera del teatro.

Eso sí, Fran Núñez ha contado que se han producido positivos de covid en el equipo. A preguntas de la prensa sobre extremo, ha dicho que no fueron contagios "internos" en el CDG, lo que "habla muy bien de la responsabilidad en el trabajo" al no infectarse entre ellos. Además, subraya que hacen test "día sí, día no", con cribados a todos los trabajadores.

FUNCIONES

De tal forma, la primera pieza del CDG en 2022 estará en el Salón Teatro entre 20 de enero y 13 de marzo. Serán un total de 40 pases de miércoles a domingo.

Las entradas pueden comprarse desde dos horas antes en taquilla, así como en la web ataquilla.com. El precio de las localidades es de 10 euros --el domingo, día del espectador, a 6 euros--.

El montaje ha sido concebido para la sede del CDG, el Salón Teatro. Se contratarán autobuses para que puedan asistir espectadores de una docena de municipios, tales como Rianxo o Vilagarcía.

Las sesiones de los miércoles a las 18,00 horas están pensadas con una atmósfera especial y con más tolerancia al ruido y movimiento en las butacas, destinadas a personas con deficiencia intelectual, espectro autistas o deficiencias sensoriales. El precio es de 3 euros por entrada.

CDG EN 2022

Durante la presentación, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha expuesto que la Xunta apoya al CDG con 600.000 euros para esta adaptación de Pazó, así como para la obra 'Ás oito da tarde, cando morren as nais', dirigida por Marta Pazos y con texto de AveLina Pérez. Se contratará a 38 profesionales entre ambas piezas en el primer semestre del año. Paralelamente, hay previstas seis coproducciones hasta junio.

También ha hecho balance de 2021 en el teatro gallego, del que hay que "estar orgulloso" a pesar de las "grandes dificultades". Rodríguez resalta que el CDG realizó cuatro producciones propias y participó en 11 coproducciones, que supusieron en su conjunto 400 funciones que llegaron a cerca de un centenar de municipios.

Sobre 'A Peste', recuerda la conexión de Camus con el teatro gallego, ya que fue pareja de María Casares. El conselleiro spera un "éxito" de un "clásico de la literatura existencialista" adaptado por "un clásico del teatro gallego como Cándido Pazó y su equipo".